Все, что нужно знать о путешествиях во времени, 2009

Трое друзей выпивают в баре и знакомятся с миловидной Кейси, которая представляется путешественницей во времени, сотрудницей бюро, занимающимся устранением временных утечек. Вскоре в баре начинают происходить очень странные вещи, и друзьям становится ясно, что это правда, а не чей-то дурацкий розыгрыш. Кейси обнаружила утечку времени, и троице предстоит помочь девушке с ее устранением, что бы это ни значило.
Трое друзей выпивают пиво в пабе. Рэй, один из них, знакомится с девушкой, которая утверждает, что является путешественницей во времени, и восторгается свершениями Рэя, которые он должен сотворить в будущем. Рэй считает это хитрым розыгрышем и рассказывает о встрече своим друзьям.
В реальность истории им приходится поверить только после того, как, посетив мужской туалет, они выходят в ином времени.