Все, что нужно знать о путешествиях во времени, 2009

Трое друзей выпивают пиво в пабе. Рэй, один из них, знакомится с девушкой, которая утверждает, что является путешественницей во времени, и восторгается свершениями Рэя, которые он должен сотворить в будущем. Рэй считает это хитрым розыгрышем и рассказывает о встрече своим друзьям.



В реальность истории им приходится поверить только после того, как, посетив мужской туалет, они выходят в ином времени.