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Все, что нужно знать о путешествиях во времени, 2009

2009 / Великобритания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Трое друзей выпивают в баре и знакомятся с миловидной Кейси, которая представляется путешественницей во времени, сотрудницей бюро, занимающимся устранением временных утечек. Вскоре в баре начинают происходить очень странные вещи, и друзьям становится ясно, что это правда, а не чей-то дурацкий розыгрыш. Кейси обнаружила утечку времени, и троице предстоит помочь девушке с ее устранением, что бы это ни значило.

  • Это последний фильм режиссера Гарета Карривика. Он умер от лейкемии 16 марта 2010 года, менее чем через год после того, как фильм вышел на экраны. 
  • В какой-то момент Пит снимает солнцезащитные очки и смотрит на часы, принимая точно такую же позу, которая была у Майкла Джей Фокса на постере фильма «Назад в будущее». 
  • Когда трое главных героев покидают кинотеатр, позади них можно заметить постеры к трем фильмам: A Boys Life (рабочее название фильма «Инопланетянин»), Watch The Skies (рабочее название картины «Близкие контакты третьей степени») и Paradox (рабочее название «Назад в будущее – 2»). 
  • Слова Тоби: «Вы не должны наступать на бабочек» – это отсылка к книге Рэя Брэдбери «И грянул гром», в которой описан «эффект бабочки». 
  • В фильме есть две «секретные» сцены: в середине титров и после титров.

Трое друзей выпивают пиво в пабе. Рэй, один из них, знакомится с девушкой, которая утверждает, что является путешественницей во времени, и восторгается свершениями Рэя, которые он должен сотворить в будущем. Рэй считает это хитрым розыгрышем и рассказывает о встрече своим друзьям.

В реальность истории им приходится поверить только после того, как, посетив мужской туалет, они выходят в ином времени.

7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 18 июля 2018
Премьера в мире 24 апреля 2009
Возраст 16+
Режиссер
Гарет Карривик
В ролях
Крис О'Дауд
Крис О'Дауд
Марк Вуттон
Анна Фэрис
Анна Фэрис
Дин Леннокс Келли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Все, что нужно знать о путешествиях во времени 2 постера
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