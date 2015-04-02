Культовую книгу британца Дугласа Адамса, написанную им по мотивам собственного цикла радиопередач на «Би-Би-Си», собирались экранизировать в киноформате еще двадцать лет назад – с Биллом Мюрреем в роли инопланетного автостопщика Форда Префекта, но в кульминационный момент коллективных раздумий продюсеру Ивану Рейтману, ставшему в США Айвеном Райтманом, подкинули идею «Охотников за привидениями» – и абсурдистско-эксцентрический опус Адамса был на долгое время забыт акулами кинобизнеса. Спустя…
Но я вообще не предполагал что получится снять что то по этой книжке вообще - однако всё таки получилось :)
don't panic!
✊
Как можно ехать АВТО стопом по космосу? Или может я что-то не понимаю?:)
Вообще я очень расстроен тем количеством людей, которые недовольны фильмом и по их словам готовы меня убить за рекомендации его посмотреть. Фильм, который наполнен юмором на всем протяжении, причем юмор действительно хороший - там нет ни одной пошлой шутки, ни насилия, ни явной пародии. Давно не было таких фильмов!
Нужно просто расслабиться и наслаждаться просмотром!
В данный момент меня это и заводило. Уж лучше поржать над этими "бюрократами и церковью", чем очередная серия "Очень страшное кино", какая там серия по счету?
Я понимаю твое уважение к церкви, ты, скорее, человек верующий... но это всего лишь фильм и зачем к нему так серьезно относиться? Надо просто посмотреть и расслабиться...
Хотя конечно они (создатели) пытались.
"- В чем смысл жизни, Вселенной и Всего Остального?
-42".
Т.е. пока следовали книжке все ничего. Но когда пошло вкривь и вкось - ну не было никакой особой романтической линии между Артуром Дентом и Триллиан. Не было вообще этой невнятной женщины в черном. Врядли конечно и Форд Префект был негром - да бог с ней с политкорректностью. И Зафод был конечно идиотом, но не клиническим же идиотом. А вот робот получился ничего, хорошо можно даже сказать получился робот.
Отсюда собственно вопрос может ли когда нибудь возникнуть НФ фильм (а значит и со спецэффектами) и не превратится в слезливую мелодраму?
P.S/ Читайте Дугласа Адамса :)
А бывают ли афроамериканцы с рыжими волосами, я как то не задумывался :) Хотя интуитивно мне кажется что нет не бывают - но это не научное знание, а так догадка ;)
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