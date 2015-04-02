Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Юра дворник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Автостопом по Галактике Автостопом по Галактике
Киноафиша Фильмы Автостопом по Галактике Отзывы о фильме «Автостопом по Галактике»
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy Автостопом по Галактике 2005 / США / Великобритания
6.9 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Автостопом по Галактике»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Культовую книгу британца Дугласа Адамса, написанную им по мотивам собственного цикла радиопередач на «Би-Би-Си», собирались экранизировать в киноформате еще двадцать лет назад – с Биллом Мюрреем в роли инопланетного автостопщика Форда Префекта, но в кульминационный момент коллективных раздумий продюсеру Ивану Рейтману, ставшему в США Айвеном Райтманом, подкинули идею «Охотников за привидениями» – и абсурдистско-эксцентрический опус Адамса был на долгое время забыт акулами кинобизнеса. Спустя…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
1 2 апреля 2015, 12:51
i am 😓
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Rev 2 апреля 2015, 12:51
А я согласен с leona - кино вполне соответсвует книжке но лирика с хэппиендом конечно абсолютно не в тему :)



Но я вообще не предполагал что получится снять что то по этой книжке вообще - однако всё таки получилось :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sandman 2 апреля 2015, 12:51
только что посмотрел. всем кто читал книгу - смотреть обязательно... конечно много неточностей и переделок, но достойная экронизация имхо.

don't panic!

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
dima 2 апреля 2015, 12:51
полный отстой✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
vachovsky 2 апреля 2015, 12:51
М.... А у меня созрел вопрос еще при разглядовании афиши.

Как можно ехать АВТО стопом по космосу? Или может я что-то не понимаю?:)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alexander 2 апреля 2015, 12:51
Супер! Супер! Супер! ✊ ✊ ✊

Вообще я очень расстроен тем количеством людей, которые недовольны фильмом и по их словам готовы меня убить за рекомендации его посмотреть. Фильм, который наполнен юмором на всем протяжении, причем юмор действительно хороший - там нет ни одной пошлой шутки, ни насилия, ни явной пародии. Давно не было таких фильмов!

Нужно просто расслабиться и наслаждаться просмотром!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
После титров сказали, что слова Артура "Куда же я без моего любимого полотенца" каким-то случайным образом долетели до воинственной галактики, где два лидера враждующих сторон как раз вели переговоры, собираясь начать войну. Так вот, эти самые слова там оказались страшным оскорблением, и эти две воинственные стороны объединились и отправили свою флотилию на нашу землю. Но так получилось в силу неувязочек с масштабами, что все это дело проглотил наш земной песик. В финале фраза "в галактике очень часто бывает так".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
dk 2 апреля 2015, 12:51
Фильм супер! Лучше книги это точно. Все таки это надо быть колосальным мастером снять по такой книге хороший смотровый фильм. Игра, подбор актеров, картинка, супер передают книгу. И смешно и ...у них получилось передать то что Дуглас, как мне кажеться хотел передать.. в конце фильма плакал (когда парню дом вернули)✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
CHMOшник 2 апреля 2015, 12:51
перед просмотром настоятельно рекомендуется забить пару косяков. Иначе рискуете сидеть с ох...евшим видом и дергаться от хохота рядом сидящих нариков. И еще можно полотенцем по башке схлопотать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Comon 2 апреля 2015, 12:51
Юмор тож меняется, и английский в том числе. Утончать бесконечно нельзя - вот и режут по-простому. И правильно делают, однако. Такие вещи должны случаться в кино постоянно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
гео 2 апреля 2015, 12:51
Гавно полное. Ходил в ПИК и морадьно проблевался. куча логических нестыковок и примитивный сюжет
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
crazy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Нина, 26/06/2005 - 12:20:46):В основном это конечно издевательство над бюрократией и церковью.



В данный момент меня это и заводило. Уж лучше поржать над этими "бюрократами и церковью", чем очередная серия "Очень страшное кино", какая там серия по счету?

Я понимаю твое уважение к церкви, ты, скорее, человек верующий... но это всего лишь фильм и зачем к нему так серьезно относиться? Надо просто посмотреть и расслабиться...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
R 2 апреля 2015, 12:51
Не скажу, что начало скучное! Дельфины мне так понравились, чего в начале не ожидал так это дельфинов! + История в начале. Понимаете, она разсказывает между кадров, что есть вещи более важные, даже тем те, что вы считаете самыми важными в своей жизни, всегда есть скрытые сверхзадачи, которые пока еще не в поле вашего зрения, понимания. Тут тоже чел, беспокоился о своем доме, а надо было о планете. Ведь не получили же бумаги уведомления, а они виселе на Альфа-центавре 50 лет земных. И ироничный и спокойный подход инопланетянина тоже не бонален, как во всех стандартных фильмах на эту тему. Тот пафос, ирония, сарказм, тонкий юмор - вот что значит фильм в лучших традициях английского юмора. Если кто читал хоть дахе и не Дугласа Адамса, тот поймет фильм. Чтоб понять фильм, мне кажется перед просмотром нужно настроиться вот именно на тонкий Английский юмор, тогда удовольствие от просмотра гарантированно!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LAG 2 апреля 2015, 12:51
Только сейчас посмотрел фильм. На DVD. Скажу сразу не понравилось! Моя любимая книжка и _ЧТО_ с ней сделали :( Какая то невнятная любовная история.

Хотя конечно они (создатели) пытались.

"- В чем смысл жизни, Вселенной и Всего Остального?

-42".

Т.е. пока следовали книжке все ничего. Но когда пошло вкривь и вкось - ну не было никакой особой романтической линии между Артуром Дентом и Триллиан. Не было вообще этой невнятной женщины в черном. Врядли конечно и Форд Префект был негром - да бог с ней с политкорректностью. И Зафод был конечно идиотом, но не клиническим же идиотом. А вот робот получился ничего, хорошо можно даже сказать получился робот.



Отсюда собственно вопрос может ли когда нибудь возникнуть НФ фильм (а значит и со спецэффектами) и не превратится в слезливую мелодраму?



P.S/ Читайте Дугласа Адамса :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LAG 2 апреля 2015, 12:51
В печатном виде - в Москве - книжном с одноименным названием - хотя для Питера эта информация не актуальна наверное.

А бывают ли афроамериканцы с рыжими волосами, я как то не задумывался :) Хотя интуитивно мне кажется что нет не бывают - но это не научное знание, а так догадка ;)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Лада Солонская (Пахомова) 16 января 2018, 17:58
в ответ на сообщение CHMOшник от 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Абсолютно согласна - полный бред.
16 января 2018, 17:58 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Мизантроп
Мизантроп 8 комментариев
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа 27 комментариев
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье 13 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4 49 комментариев
Хотя бы кинода 2 2 комментария
Иммигрант 11 комментариев
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы 49 комментариев
Воспоминания об убийстве
Воспоминания об убийстве 1 комментарий
Вызов
Вызов 141 комментарий
Синистер. Начало
Синистер. Начало 1 комментарий
Не говори никому
Не говори никому 5 комментариев
Уикенд с батей
Уикенд с батей 1 комментарий
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 6 комментариев
Время
Время 15 комментариев
Хиппи Хиппи Шейк 1 комментарий
Чей-то брат, чья-то жизнь
Чей-то брат, чья-то жизнь 3 комментария
Аквамен 2
Аквамен 2 4 комментария
Блуждающая Земля 2
Блуждающая Земля 2 5 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 10 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Синистер. Начало
Синистер. Начало
2023, США, ужасы
Возрожденные
Возрожденные
2022, США, фантастика, триллер
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Волшебная флейта
Волшебная флейта
2022, Германия, мюзикл
Мизантроп
Мизантроп
2023, США, боевик, криминал, драма
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Kinoafisha.info App