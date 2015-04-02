Наша рецензия

Культовую книгу британца Дугласа Адамса, написанную им по мотивам собственного цикла радиопередач на «Би-Би-Си», собирались экранизировать в киноформате еще двадцать лет назад – с Биллом Мюрреем в роли инопланетного автостопщика Форда Префекта, но в кульминационный момент коллективных раздумий продюсеру Ивану Рейтману, ставшему в США Айвеном Райтманом, подкинули идею «Охотников за привидениями» – и абсурдистско-эксцентрический опус Адамса был на долгое время забыт акулами кинобизнеса. Спустя…