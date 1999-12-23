В поисках галактики, 1999

Вся Америка усаживалась к телеэкранам, когда начинался любимый зрителями сериал «В поисках Галактики». Герои этой фантастической саги были воистину народными героями. Но прошли годы, и сериал надоел телевизионным боссам. «В поисках Галактики» закрыли, а труппу распустили на все четыре стороны.

Безработные бедолаги - актеры, исполнявшие главные роли героев - астронавтов, вынуждены были колесить по всей Америке, выступая на встречах с поклонниками за гроши. В общем, дела у бывших звезд обстояли, мягко говоря, весьма скверно...