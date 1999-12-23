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В поисках галактики В поисках галактики
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Galaxy Quest

В поисках галактики, 1999

1999 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Вся Америка усаживалась к телеэкранам, когда начинался любимый зрителями сериал «В поисках Галактики». Герои этой фантастической саги были воистину народными героями. Но прошли годы, и сериал надоел телевизионным боссам. «В поисках Галактики» закрыли, а труппу распустили на все четыре стороны.

Безработные бедолаги - актеры, исполнявшие главные роли героев - астронавтов, вынуждены были колесить по всей Америке, выступая на встречах с поклонниками за гроши. В общем, дела у бывших звезд обстояли, мягко говоря, весьма скверно...

8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1999
Премьера в России 23 декабря 1999
Премьера в мире 23 декабря 1999
Возраст 18+
MPAA PG
Бюджет $45 000 000
Режиссер
Дин Паризо
Дин Паризо
В ролях
Тим Аллен
Тим Аллен
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Алан Рикман
Алан Рикман
Тони Шалхуб
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Все актеры и съемочная группа
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