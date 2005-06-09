«Автостопом по Галактике»: Рецензия Киноафиши

Культовую книгу британца Дугласа Адамса, написанную им по мотивам собственного цикла радиопередач на «Би-Би-Си», собирались экранизировать в киноформате еще двадцать лет назад – с Биллом Мюрреем в роли инопланетного автостопщика Форда Префекта, но в кульминационный момент коллективных раздумий продюсеру Ивану Рейтману, ставшему в США Айвеном Райтманом, подкинули идею «Охотников за привидениями» – и абсурдистско-эксцентрический опус Адамса был на долгое время забыт акулами кинобизнеса. Спустя многие годы клипмейкеры Ник Голдсмит (продюсер) и Гарт Дженнингс (режиссер, прославившийся клипом Blur «Coffee & TV») вдохнули новую жизнь в некогда сверхпопулярную ко(с)мическую одиссею.

Чтобы хотя бы приблизительно, еще до первого просмотра представить себе, что такое «Автостопом по Галактике», достаточно знать тот факт, что Дуглас Адамс был одним из сценаристов группы «Монти Пайтон». Это означает: все вышедшее из-под пера/кисти/камеры/или-еще-какой-нибудь-дряни представителя данной группы есть непременное сочетание цинической игры глобальных парадоксов и барочного монтажа аттракционов, элегантный абсурд, с непоколебимым и по-своему зловещим изяществом проделывающий самые ужасные штуки, на какие только способно предельно обезбоженное, обезвоженное и унавоженное сознание пустившегося во все тяжкие интеллектуального британского джентльмена. В данном случае джентльмен пускается в космос, и вот что он находит по малом времени после запуска.

Галактика перенаселена черт-те кем. Постройку, настройку и декоративное обустройство планеты Земля, как выясняется, заказывают и оплачивают мыши, точнее – некие сверхразумные сущности, принявшие облик мышей, дабы вырастить человечество, поставить на нем кучу экспериментов и в итоге с его помощью получить для вселенского суперкомпьютера ответ на «вопрос жизни, Вселенной и вообще». Однако Президент Галактики – очаровательный холерически-нарциссический идиот (игравший его Сэм Рокуэлл ориентировался на повадки Фредди Меркьюри, Билла Клинтона и, главное, Джорджа Буша-младшего, которого, по словам Рокуэлла, роднят с его героем «забывчивость, косоглазие и невежественность») – не глядя визирует подписью «Люблю. Целую» приказ об уничтожении Земли в связи с прокладкой трансгалактической магистрали. Поскольку этот приказ висел на Альфе Центавра целых 50 лет и никто из землян не удосужился с ним ознакомиться, главные космические бюрократы – вогоны (сошедшие с политических карикатур английского художника рубежа XVIII–XIX веков Джеймса Гилрея) – с легким сердцем взрывают к чертовой матери планету, ставшую досадной помехой на пути вселенского строительства. Все это как нельзя некстати рифмуется с судьбой главного героя Артура Дента (Мартин Фриман), дом которого за десять минут до конца света – точнее, до конца Земли – сносят строители, прокладывающие объездную дорогу и ссылающиеся на некий документ, некоторое количество месяцев пылившийся в каком-то бюрократическом подвале. К счастью, главный друг Артура – Форд Префект (Мос Деф) – на самом деле инопланетянин, обязанный Артуру жизнью, едва не потерянной при попытке пожать руки машинам, принятым сгоряча за доминирующую форму земной жизни. Именно он, прихватив мистера Дента и пару незаменимых в космосе полотенец (вы знали, что без полотенец в космосе никуда?! Теперь вы не сможете отговориться неведением этого важнейшего пункта!), отправляет себя и друга в великое космическое путешествие автостопом, руководствуясь собственного авторства путеводителем. Без этого путеводителя, снабженного наиболее ценным в Галактике советом: «Не паникуй!», невозможен решительно никакой travel и уж тем более trip, что легко доказывают, например, следующие строки: «Что делать, если вы оказались в безвыходном положении? Ничего. Наслаждайтесь воспоминаниями о том, как вам было хорошо раньше. Если же ваша жизнь и до этого была сущим кошмаром – что вероятнее всего, учитывая ваше нынешнее положение, – радуйтесь тому, что она скоро закончится».

В самом деле, окончание жизни есть событие бесконечно радостное и желанное, ибо в случае ее продолжения какому-нибудь несчастному земному «обезьянину» придется выслушивать беспредельно апоплексичную и апоплексически беспредельную поэзию вогонов, занимающую третье место в галактическом хит-параде тошнотворной бездарности (второе место принадлежит одному стихотворцу с другого края Галактики, сочинившему оду найденному однажды утром у себя под мышкой зеленому комочку слизи, а первое – некой поэтессе не то из Саффолка, не то из Сассекса, от чьих творений Вселенную спасло лишь уничтожение Земли), или наблюдать за термоядерной ракетой, на несколько секунд превратившейся в бурно рефлексирующего кашалота, или участвовать в бдениях космической религиозной секты, возглавляемой Джоном Малковичем (Хумма Кавула) на тонких кибернетических ножках вместо своих двоих и нижней половины туловища в придачу, который свято верит, что мир вылетел из ноздри Апчхибудьздравия Великого и что вскорости грядет апокалиптическое пришествие Носового платка, утрущего нос мирозданию вместе с самим мирозданием, или выслушивать маниакально-депрессивного робота Марвина, слагающего дифирамбы ипохондрии голосом Алана Рикмана.

Куда как лучше мирно прийти в паб в обеденный перерыв, мирно выдуть три пинты пива, мирно узнать о конце света, мирно лечь, надев на голову излучающий миролюбие бумажный пакет, и мирно уйти в вечность. Ибо, как гласит сценарий, «время иллюзорно, а время обеда еще иллюзорнее».

P. S. Ни в коем случае не вставайте со своих мест, когда на экране поплывут финальные титры! В конце вас ждет занимательнейший сюрприз.

Vlad Dracula