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Фильмы про катастрофы
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Фильмы про катастрофы

Все 19 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Землетрясение
Землетрясение
7.0
драма
2016, Россия
Помпеи
Помпеи
5.0
приключения, драма, мелодрама, боевик
2014, США / Германия
Метро
Метро
7.0
боевик, драма, триллер
2013, Россия
Хижина в лесу
Хижина в лесу
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, триллер
2012, США
Адский бункер: Черное Солнце
Адский бункер: Черное Солнце
6.0
ужасы, боевик
2012, Великобритания
Залив
Залив
Смотреть за 1 рубль
5.0
фантастика, триллер, ужасы
2012, США
Вспоминая 1942
Вспоминая 1942
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма
2012, Китай
Охотники на демонов
Охотники на демонов
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия, триллер, ужасы
2012, США
Книга Илая
Книга Илая
7.0
вестерн, приключения, драма, боевик
2010, США
Последняя любовь на Земле
Последняя любовь на Земле
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, драма
2010, Германия / Великобритания
Монстры
Монстры
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, фантастика, мелодрама
2010, Великобритания
В субботу
В субботу
6.0
драма
2010, Германия / Россия / Украина / Беларусь
Знамение
Знамение
Смотреть за 1 рубль
7.0
мистика, триллер, драма
2009, США
Битва за планету Терра 3D
Битва за планету Терра 3D
6.0
приключения, анимация
2009, США
Дорога
Дорога
7.0
триллер, фантастика, драма
2008, США
К-19
К-19
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2002, Великобритания / Германия / США / Канада
Звездный десант
Звездный десант
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, фантастика, приключения
1997, США
Лунная радуга
Лунная радуга
5.0
фантастика, драма
1983, СССР
Молчание доктора Ивенса
Молчание доктора Ивенса
6.0
фантастика
1973, СССР
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Кино принадлежит монополия на художественное воплощение катастроф на экране. Поставить такое на сцене невозможно, а читать об этом не так интересно, как на это смотреть. Двухчасовое устрашающее действо призвано и поучать, и пугать, и, как ни странно, развлекать. И призадуматься над тем, до чего довел человек родную планету и как он может сделать так, чтобы картинка на экране не стала картинкой за окном.

Конечно, если по сюжету угроза приходит откуда-то извне — прилетают инопланетяне или к планете движется огромный метеорит, способный повторно убить всю жизнь на Земле, — то вероятнее всего фильм превратится в блокбастер со свойственными ему взрывами и разрушениями. Весь мир объединится перед лицом общего врага, забыв про все социальные и политические распри, и человеческая раса обязательно победит. Как минимум из-за гуманистического посыла стоит смотреть фильмы про катастрофы.

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