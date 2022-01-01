Кино принадлежит монополия на художественное воплощение катастроф на экране. Поставить такое на сцене невозможно, а читать об этом не так интересно, как на это смотреть. Двухчасовое устрашающее действо призвано и поучать, и пугать, и, как ни странно, развлекать. И призадуматься над тем, до чего довел человек родную планету и как он может сделать так, чтобы картинка на экране не стала картинкой за окном.

Конечно, если по сюжету угроза приходит откуда-то извне — прилетают инопланетяне или к планете движется огромный метеорит, способный повторно убить всю жизнь на Земле, — то вероятнее всего фильм превратится в блокбастер со свойственными ему взрывами и разрушениями. Весь мир объединится перед лицом общего врага, забыв про все социальные и политические распри, и человеческая раса обязательно победит. Как минимум из-за гуманистического посыла стоит смотреть фильмы про катастрофы.

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