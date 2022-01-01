Фильмы-катастрофы всегда будоражат нервы, ведь каждый миг существование главных героев находится под угрозой. Природные катаклизмы, сметающие все на своем пути, грозят уничтожить не только персонажей, но и саму Землю. Поэтому смотреть эти картины точно не стоит впечатлительным зрителям.

Не для слабонервных: пять самых зрелищных фильмов-катастроф

Современные ленты о природных катаклизмах поражают своей реалистичностью. Благодаря компьютерным технологиям создателям фильмов не приходится думать над тем, как напугать впечатлительных людей. Спецэффекты позволяют воссоздать любые катаклизмы, которые только придут в голову сценаристам.

Столкновение с бездной

Научно-фантастический фильм считается одним из лучших в своем жанре. Юный Элайджа Вуд здесь играет роль школьника, который открыл неизвестную комету. Через два года она должна войти в атмосферу Земли и грозит полностью уничтожить жизнь на планете. Проходит больше года до того момента, как о грядущей катастрофе узнают обычные жители. За это время правительство подготовило космическую миссию, целью которой является уничтожение небесного тела еще до того, как оно приблизится к орбите. Но существует и запасной план.

В пещерах штата Миссури построено убежище, способное вместить 1 миллион человек.

Послезавтра

Апокалиптическая лента является своеобразным предупреждением для жителей планеты, которые игнорируют глобальное потепление. Главный герой картины – ученый-климатолог, который пытается предупредить власти о том, что пора действовать. Джек уверен, что потепление вскоре вызовет обратный процесс и на Земле наступит новый ледниковый период. Никто не хочет его слушать до того момента, пока огромные смерчи не уничтожают Лос-Анджелес. Падение температур происходит так быстро, что власти не в силах организовать массовую эвакуацию.

Людям, оставшимся в северных штатах, придется выживать самостоятельно.

Война миров

Фильм является очередной вольной экранизацией популярного романа Герберта Уэллса. Человечество слишком занято собственными мелкими проблемами, чтобы заметить, что уже многие годы за людьми наблюдают инопланетяне. И однажды они решат, что их время пришло. Уже давно под землей ждали своего часа сложные механизмы, способные за считаные секунды уничтожить тысячи человек. Рэй, как и многие другие, оказался в эпицентре нападения.

Он должен сделать все для того, чтобы спасти свою маленькую дочь и сына-подростка.

Разлом Сан-Андреас

Разлом, землетрясение в районе которого показано в фильме, существует на самом деле. В зоне протяженностью более тысячи километров постоянно происходят подземные толчки. Однако создатели ленты решили показать самое мощное землетрясение, которое однажды может произойти в действительности. В центре сюжета – пилот-спасатель Рэймонд Гейнс. Когда начинается серия сильных толчков, он оказывается в Лос-Анджелесе. Его дочь Блэйк в это же время находится в Сан-Франциско, где будет учиться. Следующее землетрясение грозит полностью снести город с лица земли.

И главный герой должен успеть спасти девушку.

2012

Авторы картины решили использовать предсказание майя для создания зрелищного фильма-катастрофы. В основе сюжета лежит календарь древнего народа, согласно которому 21 декабря 2012 года на Земле должно произойти какое-то невероятное событие. Этот день писатель-неудачник из Лос-Анджелеса должен был провести со своими детьми. Но в городе происходит мощное землетрясение, которое является лишь первым катаклизмом в грядущей серии событий.