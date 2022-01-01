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Иэн МакНис

Ian McNeice
Иэн МакНис
Иэн МакНис Ian McNeice
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Дата рождения
2 октября 1950
Возраст
71 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Бейсингсток, Великобритания
Биография Иэн МакНис

Фильмография Иэн МакНис
Необыкновенная история на Рождество
Необыкновенная история на Рождество
драма, комедия, биография 2017, Ирландия / Канада
6.0
TheatreHD: Генрих VIII
TheatreHD: Генрих VIII
спектакль 2010, Великобритания
0.0
Автостопом по Галактике
Автостопом по Галактике
комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания
6.0
Белый шум
Белый шум
мистика, мелодрама, драма, триллер 2005, Канада / Великобритания / США
6.0
Вокруг света за 80 дней
Вокруг света за 80 дней
комедия, приключения 2004, США
7.0
Заговор
Заговор
драма, исторический, военный 2001, США / Великобритания
7.0
Девять жизней Томаса Катца
Девять жизней Томаса Катца
драма, фэнтези, комедия 2000, Великобритания / Германия
7.0
Духи Рождества
Духи Рождества
драма, фэнтези 1999, США
7.0
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