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Иэн МакНис
Иэн МакНис
Ian McNeice
О персоне
Фильмография
Иэн МакНис
Ian McNeice
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Дата рождения
2 октября 1950
Возраст
71 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Бейсингсток, Великобритания
Биография Иэн МакНис
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Фильмография Иэн МакНис
Необыкновенная история на Рождество
драма, комедия, биография
2017, Ирландия / Канада
6.0
TheatreHD: Генрих VIII
спектакль
2010, Великобритания
0.0
Автостопом по Галактике
комедия, приключения, фантастика
2005, США / Великобритания
6.0
Белый шум
мистика, мелодрама, драма, триллер
2005, Канада / Великобритания / США
6.0
Вокруг света за 80 дней
комедия, приключения
2004, США
7.0
Заговор
драма, исторический, военный
2001, США / Великобритания
7.0
Девять жизней Томаса Катца
драма, фэнтези, комедия
2000, Великобритания / Германия
7.0
Духи Рождества
драма, фэнтези
1999, США
7.0
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