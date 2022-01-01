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Крэйг Холл
Крэйг Холл
Craig Hall
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Крэйг Холл
Craig Hall
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Дата рождения
10 мая 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Крэйг Холл
Родился 10 мая 1974 года. Оклэнд, Новая Зеландия.
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Фильмография Крэйг Холл
Пит и его дракон
приключения, семейный, фэнтези
2016, США
7.0
Мой домашний динозавр
фантастика, приключения, семейный
2007, США
7.0
30 дней ночи
триллер, ужасы
2007, Новая Зеландия / США
7.0
Идеальное создание
ужасы, фантастика, драма, боевик
2006, Новая Зеландия / Великобритания
6.0
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