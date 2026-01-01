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Фильмография
Крэйг Холл
Craig Hall
Киноафиша
Персоны
Крэйг Холл
Крэйг Холл
Craig Hall
Дата рождения
10 мая 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Комедийный актёр
Биография Крэйг Холл
Родился 10 мая 1974 года. Оклэнд, Новая Зеландия.
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8.2
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(2013)
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5.9
Cвятые дни
Holy Days
комедия, драма
2026, Новая Зеландия / Канада
Смотреть трейлер
6.6
Шумиха
Uproar
драма
2023, Новая Зеландия
7.5
Моя жизнь - убийство
драма, комедия, криминал
2019, Австралия
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Pete's Dragon
приключения, семейный, фэнтези
2016, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.7
Тайны Броукенвуда
драма, криминал, детектив
2014, Новая Зеландия
8.2
Место, что домом зовется
драма, мелодрама
2013, Австралия
7.9
Доктор Блейк
драма, криминал, мистика
2013, Австралия
8.2
Леди-детектив мисс Фрайни Фишер
драма, криминал
2012, Австралия
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