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30 дней ночи 30 дней ночи
Киноафиша Фильмы 30 дней ночи Отзывы о фильме «30 дней ночи»
30 Days of Night 30 дней ночи 2007 / Новая Зеландия / США
7.1 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «30 дней ночи»

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Наша рецензия

Я уж думал, подобно ворону Эдгара По, что больше никогда… больше никогда не снимут господа кинематографисты ничего достойного о моих собратьях. Слишком много посредственной и невразумительной кинопродукции пришлось посмотреть за последнее время. Однако все-таки есть среди жалкого и слабого человеческого племени особи, которые умеют с достоинством запечатлеть силу более могущественную и великую, нежели готова вынести природа смертных. «30 дней ночи» – редкая удача в…

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Stop 2 апреля 2015, 12:51
мне кажется - не тот режиссер... Фильм словно не выжал всего из идеи - очень это расстроило, но оценку 7,5 из 10, по-моему, фильм заслужил. Да и концовка понравилась. А Джош Хартнет, как всегда - порадовал игрой!

В Общем, хотя с ног и не сшибает ( вся надежда теперь на "Туман" и "Я - Легенда" ), но для опыта советую всем посмотреть )))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Т-Т 2 апреля 2015, 12:51
Фильм уже валяется в интернете... то бишь можно его просто скачать... Что явно говорит не в его пользу....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
право 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Paul от 09/11/2007 - 04:42:33


короче соси свой ЛЕДЕНЕЦ-)))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
jam_summer 2 апреля 2015, 12:51
фильм ничего кроме отвращения не вызывает... именно отвращения.

ужастик должен пугать, а тут словно реалити шоу gатологоанатомов.

было неприятно, честно, хоть я и люблю ужастики.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мхи 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Taurus от 17/04/2007 - 21:18:31


А разве харнетт не играл в ужастиках?))А факультет?!?!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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