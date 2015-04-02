Я уж думал, подобно ворону Эдгара По, что больше никогда… больше никогда не снимут господа кинематографисты ничего достойного о моих собратьях. Слишком много посредственной и невразумительной кинопродукции пришлось посмотреть за последнее время. Однако все-таки есть среди жалкого и слабого человеческого племени особи, которые умеют с достоинством запечатлеть силу более могущественную и великую, нежели готова вынести природа смертных. «30 дней ночи» – редкая удача в…
В Общем, хотя с ног и не сшибает ( вся надежда теперь на "Туман" и "Я - Легенда" ), но для опыта советую всем посмотреть )))
короче соси свой ЛЕДЕНЕЦ-)))))
ужастик должен пугать, а тут словно реалити шоу gатологоанатомов.
было неприятно, честно, хоть я и люблю ужастики.
А разве харнетт не играл в ужастиках?))А факультет?!?!
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