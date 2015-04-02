Наша рецензия

Я уж думал, подобно ворону Эдгара По, что больше никогда… больше никогда не снимут господа кинематографисты ничего достойного о моих собратьях. Слишком много посредственной и невразумительной кинопродукции пришлось посмотреть за последнее время. Однако все-таки есть среди жалкого и слабого человеческого племени особи, которые умеют с достоинством запечатлеть силу более могущественную и великую, нежели готова вынести природа смертных. «30 дней ночи» – редкая удача в…