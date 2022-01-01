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Дэвид Слэйд
Дэвид Слэйд
David Slade
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Дэвид Слэйд
David Slade
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Дата рождения
26 сентября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Дэвид Слэйд
Родился 26 сентября 1969 года. Великобритания.
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Фильмография Дэвид Слэйд
Кинотеатр кошмаров
ужасы
2018, США
5.0
Сумерки. Сага. Затмение
мелодрама, фэнтези
2010, США
7.0
Холодная кожа
триллер, фантастика, ужасы
2009,
0.0
30 дней ночи
триллер, ужасы
2007, Новая Зеландия / США
7.0
Леденец
триллер, драма
2006, США
6.0
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