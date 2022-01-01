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Дэвид Слэйд

David Slade
Дэвид Слэйд
Дэвид Слэйд David Slade
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Дата рождения
26 сентября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Дэвид Слэйд

Родился 26 сентября 1969 года. Великобритания.

Фильмография Дэвид Слэйд
Кинотеатр кошмаров
Кинотеатр кошмаров
ужасы 2018, США
5.0
Сумерки. Сага. Затмение
Сумерки. Сага. Затмение
мелодрама, фэнтези 2010, США
7.0
Холодная кожа
Холодная кожа
триллер, фантастика, ужасы 2009,
0.0
30 дней ночи
30 дней ночи
триллер, ужасы 2007, Новая Зеландия / США
7.0
Леденец
Леденец
триллер, драма 2006, США
6.0
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