5 лучших хорроров про Новый год

В зимние праздники люди стараются весело провести время и забыть о возможных проблемах. Но, если сильно расслабиться, можно попасть в неприятные ситуации. Фильмы жанра хоррор докажут, что преступники и злые силы не дремлют даже в канун Нового Года и Рождества.

«Гремлины»

Классический рождественский ужастик рассказывает историю невероятных сказочных существ. Очаровательного Гизмо Билли получил в качестве подарка от отца. Пушистый зверек обладает абсолютным слухом. Но с ним нужно обращаться осторожно. Гизмо боится яркого света, его нельзя купать и кормить после полуночи.

Главным героям не говорят о том, чем чревато нарушение правил. Поэтому они не особо переживают, когда нарушают их. Оказывается, что зверьки размножаются, если на них попадает вода. И вот вместо одного существа в доме Билли оказываются еще несколько. Но они не такие милые и послушные, как Гизмо. Обманом они заставляют парня накормить их после полуночи. Когда пушистые зверьки превратятся в отвратительных гремлинов, весь город придет в ужас.

«Тупик»

Фрэнк вместе со своей семьей отправляется в Бостон в канун Рождества. По традиции, они должны встретить праздник у матери жены Фрэнка. Все последние годы они ездили по одному и тому же шоссе. Но в этот раз мужчина решает срезать путь, поэтому сворачивает на незнакомую лесную дорогу.

Семья едет уже долгое время, но до сих пор не может выбраться назад на шоссе. На дороге Фрэнк замечает странную женщину в белом с грудным ребенком. Она не произносит ни слова, когда ее предлагают подвезти. Мобильные телефоны перестают ловить сигнал, а на дороге появляется черный катафалк…

«Санта на продажу»

Этот фильм совместного производства нескольких стран – Финляндии, Швеции, Норвегии и Франции. Первые сцены переносят зрителя в Лапландию, где ведутся бурильные работы. На глубине 400 м рабочие обнаруживают необычную находку. Под слоем опилок и льда располагается курган с древним захоронением.

Рабочие получают задание добраться до гробницы до Рождества. Разговор подслушивают два мальчика, живущих неподалеку. Один из них уверен, что в кургане захоронен сам Йолупукки или Санта-Клаус. Другой не верит в детские сказки. Но в ночь в канун Рождества поверить в них придется всем. Ведь кто-то перебил оленей, а теперь начали пропадать дети.

«Крампус»

В традиционном австрийском фольклоре Крампус – это своеобразный рождественский черт, который наказывает непослушных детей. В этом фильме их будет достаточно для того, чтобы существо смогло выполнить свое предназначение.

Действие ленты переносит зрителя в канун праздника. В гости к семье Энджелов прибывают их родственники с детьми. В разгар Рождества члены семьи ссорятся между собой. Но хуже всего себя ведут дети. Они задирают друг друга и провоцируют драку. Ночью начинается снежная буря, после которой отключается электричество, и не работают телефоны. И именно тогда появляется Крампус, который накажет непослушных детей и взрослых.

«Смотри по сторонам»

Канун Рождества Люк должен провести со своей няней Эшли. Мальчик тайно влюблен в девушку и не знает, как сказать ей об этом. Эшли вот-вот переедет, поэтому у него почти не осталось времени на признание.

Но в этот вечер события выходят из-под контроля. Телефоны и гаджеты перестанут работать, когда неизвестный позвонит в дом, и пригрозит убить каждого, кто покинет его стены. Первой жертвой становится Гаррет, друг Люка. Однако вскоре Эшли выяснит правду, которая повергнет ее в настоящий шок.