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30 дней ночи
30 дней ночи, 2007: актеры и роли
30 Days of Night
30 дней ночи
2007 / Новая Зеландия / США
7.1
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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30 дней ночи, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Слэйд
David Slade
В ролях
Джош Хартнетт
Josh Hartnett
Мелисса Джордж
Melissa George
Бен Фостер
Ben Foster
Дэнни Хьюстон
Danny Huston
Ману Беннетт
Manu Bennett
Крэйг Холл
Craig Hall
Марк Бун Джуниор
Mark Boone Junior
Джоэл Тобек
Меган Фрэнич
Megan Franich
Пуа Магасива
Pua Magasiva
Марк Рендолл
Mark Rendall
Джаред Тернер
Jared Turner
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