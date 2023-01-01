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Киноафиша Фильмы 30 дней ночи 30 дней ночи, 2007: актеры и роли
30 Days of Night 30 дней ночи 2007 / Новая Зеландия / США
7.1 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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30 дней ночи, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Слэйд Дэвид Слэйд David Slade
В ролях
Джош Хартнетт Джош Хартнетт Josh Hartnett Мелисса Джордж Мелисса Джордж Melissa George Бен Фостер Бен Фостер Ben Foster Дэнни Хьюстон Дэнни Хьюстон Danny Huston Ману Беннетт Ману Беннетт Manu Bennett Крэйг Холл Крэйг Холл Craig Hall Марк Бун Джуниор Марк Бун Джуниор Mark Boone Junior Джоэл Тобек Меган Фрэнич Megan Franich Пуа Магасива Pua Magasiva Марк Рендолл Mark Rendall Джаред Тернер Jared Turner
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