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Мелисса Джордж

Melissa George
Мелисса Джордж
Мелисса Джордж Melissa George
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Дата рождения
6 августа 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Перт, Австралия
Рост
171 см
Биография Мелиссы Джордж

Мелисса Джордж появилась на свет 6 августа 1976 года в австралийском городе Перте. Глава семейства работал строителем, а мама Мелиссы – медицинской сестрой в больнице. Помимо Мелиссы, они воспитывали сына Бреста и еще двух дочерей – Марни и Кейт. Предки Джордж жили в Шотландии.

С ранних лет Мелисса росла активной девочкой: уже в семь лет она активно занималась танцами, освоила чечетку, балет и контемпорари, любила джаз. В подростковом возрасте Джордж нравилось кататься на роликовых коньках, кроме того, она пробовала себя в роли модели. В это время ее и заметили кинопродюсеры, пригласив принять участие в сериале «Домой и в путь». В 16 лет Мелисса бросила школу, перебралась из Перта в Сидней, оставив родительский кров. В конце 1990-х годов она играла в многосерийных проектах «Зов убийцы» и «Рев», где продемонстрировала мужественность и бесстрашное выполнение трюков. Этим она обратила на себя внимание исполнительного продюсера Шона Кэссиди, который позвал ее в ленту Hollyweird, и она переехала в Голливуд.

Широкую узнаваемость Мелисса приобрела в середине 2000-х годов после съемок в нескольких триллерах и фильмах ужасов. В актерском арсенале Мелиссы более 50 киноработ, кроме того, ее фильмография постоянно пополняется.

Летом 1998 года Джордж встретила чилийского режиссера Клаудио Дабеда, через два года она вышла за него замуж. Детей у пары не появилось, а спустя одиннадцать лет они расстались. Причиной тому был роман Мелиссы с продюсером Жан-Давидом Бланком, от которого зимой 2014 года девушка родила сына Рафаэля, а спустя еще год – второго мальчика по имени Солал Сэмюэль Гленн.

Интересные факты о Мелиссе Джордж
  • С ранних лет актриса профессионально занималась ездой на роликовых коньках и трижды становилась чемпионкой своей страны. В первый раз она получила бронзовую медаль в 1989 году, а через год завоевала ее снова. Спустя два года она заняла второе место на юношеском мировом чемпионате.
  • В 1992 году Мелисса удостоилась титула «Подростковая модель года» – этим званием ее наградила судейская коллегия Западной Австралии.
  • В 2016 году Мелисса публично сообщила о рукоприкладстве своего партнера, в результате которого актриса оказалась в больнице с серьезными повреждениями головы и шеи. В ходе судебного разбирательства Бланк заявил, что виной тому были провокации со стороны Джордж. В итоге мужчину обязали выплатить жертве штраф в размере 1 000 евро, а Мелисса оказалась ему должна один евро.
  • Лучшей подругой Мелиссы является актриса Рейчел Блэнчард.
  • Прежде чем войти в актерский состав сериала «Анатомия страсти», Мелисса был большой его фанаткой.
Фильмография Мелиссы Джордж
После меня
После меня
драма 2021, Франция / Бельгия
6.0
Редкая бабочка
Редкая бабочка
драма 2017, Австралия
5.0
Особо тяжкое преступление
Особо тяжкое преступление
триллер 2013, Австралия / США
6.0
Похищенная
Похищенная
боевик, триллер 2011, Великобритания
6.0
Секс по обмену
Секс по обмену
комедия 2010, США / Великобритания
5.0
Останавливающая сила
боевик, триллер 2009, Великобритания / Германия
0.0
Треугольник
Треугольник
мистика, триллер, ужасы 2009, Австралия
6.0
Waz: камера пыток
Waz: камера пыток
триллер, криминал, ужасы 2007, Великобритания / США
5.0
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28 февраля 2020 17:35
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