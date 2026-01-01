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Фильмография
Мишель Данкан
Michelle Duncan
Киноафиша
Персоны
Мишель Данкан
Мишель Данкан
Michelle Duncan
Дата рождения
14 апреля 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Перт, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
8.2
Отдел нераскрытых дел
(2025)
7.8
Искупление
(2007)
7.4
Инспектор Адам Дэлглиш
(2021)
Фильмография Мишель Данкан
8.2
Отдел нераскрытых дел
драма, криминал, триллер
2025, Великобритания
7
Ребус
драма, криминал, триллер
2024, Великобритания
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7.4
Инспектор Адам Дэлглиш
драма, криминал
2021, Великобритания
7.2
Батист
драма, криминал, триллер
2019, Великобритания
5.9
Отражение
The Broken
триллер, ужасы
2008, Франция / Великобритания
Смотреть трейлер
7.8
Искупление
Atonement
драма
2007, Великобритания
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7.3
Уроки вождения
Driving Lessons
комедия, драма, мелодрама
2006, Великобритания
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