На берегу, 2017

Эдвард и Флоренс знакомятся после окончания университета. Молодые люди сразу чувствуют симпатию друг к другу и влюбляются. У них разное образование и социальный статус, но они все равно решают играть свадьбу. Предстоящая брачная ночь одинаково пугает и девушку, и молодого человека. Ни у одного из супругов нет сексуального опыта, а пуританское воспитание только усиливает страх перед тем, что должно произойти. Если молодожены не найдут способа справиться со своими переживаниями, вскоре они навсегда отдалятся друг от друга.