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На берегу На берегу
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On Chesil Beach

На берегу, 2017

2017 / Великобритания
6.2 Оцените
13 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эдвард и Флоренс знакомятся после окончания университета. Молодые люди сразу чувствуют симпатию друг к другу и влюбляются. У них разное образование и социальный статус, но они все равно решают играть свадьбу. Предстоящая брачная ночь одинаково пугает и девушку, и молодого человека. Ни у одного из супругов нет сексуального опыта, а пуританское воспитание только усиливает страх перед тем, что должно произойти. Если молодожены не найдут способа справиться со своими переживаниями, вскоре они навсегда отдалятся друг от друга.

  • В основу экранизации лег одноименный роман Иэна Макьюэна. Он же адаптировал сценарий (впервые по собственному произведению), а также стал исполнительным продюсером. Писатель заявил, что сразу хотел, чтобы главную роль исполнила Сирша Ронан.
  • Актриса второй раз воплощает на экране персонажа, написанного Иэном Макьюэном. Впервые это было в «Искуплении».
  • Это полнометражный режиссерский дебют для Доминика Кука.
  • Сирша Ронан надеялась сыграть эту роль еще тогда, когда работа над проектом только началась. Но в то время она была молода для роли.
  • Премьера прошла в сентябре 2017 года на Международном фестивале кино в Торонто.

Экранизация произведения Иэна Макьюэна, в которой писатель выступил в качестве сценариста. Начало 60-х, двое молодоженов (Сирша Ронан и Билли Хоул), невинных, как сама эпоха. Первая брачная ночь вызывает страх и трепет, воскрешает воспоминания о зарождении близости — флэшбеки, милые мелочи и легкие затруднения всплывают под музыку Баха, Моцарта и Рахманинова, которая для девушки-музыканта всегда была смыслом жизни. Вместе с героями зритель в течение одной ночи медленно продвигается к трагическому финалу, в котором слабость, непонимание, зловещие тени прошлого и трусость приводят к ошибке, которую уже невозможно будет исправить.

6.2 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 7 августа 2018
Премьера в мире 7 сентября 2017
Возраст 18+
Режиссер
Доминик Кук
Доминик Кук
В ролях
Билли Хоул
Билли Хоул
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Сэмьюэл Уэст
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Энн-Мэри Дафф
Энн-Мэри Дафф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма На берегу 2 постера
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На берегу
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саундтрек фильма На берегу
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