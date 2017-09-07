На берегу, 2017

Эдвард и Флоренс знакомятся после окончания университета. Молодые люди сразу чувствуют симпатию друг к другу и влюбляются. У них разное образование и социальный статус, но они все равно решают играть свадьбу. Предстоящая брачная ночь одинаково пугает и девушку, и молодого человека. Ни у одного из супругов нет сексуального опыта, а пуританское воспитание только усиливает страх перед тем, что должно произойти. Если молодожены не найдут способа справиться со своими переживаниями, вскоре они навсегда отдалятся друг от друга.
Экранизация произведения Иэна Макьюэна, в которой писатель выступил в качестве сценариста. Начало 60-х, двое молодоженов (Сирша Ронан и Билли Хоул), невинных, как сама эпоха. Первая брачная ночь вызывает страх и трепет, воскрешает воспоминания о зарождении близости — флэшбеки, милые мелочи и легкие затруднения всплывают под музыку Баха, Моцарта и Рахманинова, которая для девушки-музыканта всегда была смыслом жизни. Вместе с героями зритель в течение одной ночи медленно продвигается к трагическому финалу, в котором слабость, непонимание, зловещие тени прошлого и трусость приводят к ошибке, которую уже невозможно будет исправить.