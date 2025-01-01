Меню
Искупление
Награды и номинации фильма Искупление
Награды и номинации фильма Искупление 2007
Оскар 2008
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший грим и причёски
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
Best Director
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007
Prize of the Forum for Cinema and Literature
Победитель
Лучший фильм
Номинант
