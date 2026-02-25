Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Рецензии «Кутюр»: Рецензия Киноафиши

«Кутюр»: Рецензия Киноафиши

25 февраля 2026 11:04
«Кутюр»: Рецензия Киноафиши

Слезы глянцевого мира моды. 

Режиссер Алис Винокур избрала для своих фильмов четкую фем-репрезентацию. Ее главными героинями становятся девушки с трудной судьбой. В «Проксиме» женщина прощалась с дочерью, чтобы стать астронавткой, которая покорит неприступный Марс. В «Воспоминаниях о Париже» девушка не может вернуться к нормальной жизни после пережитого терракта. В «Потерянной стране» героиня вступает в противостояние с собственным сыном.

«Кутюр», презентованный на кинофестивале в Торонто, сильно отличается от предыдущих работ постановщицы своей, казалось бы, несобранной фабулой. Это разные микро-истории женщин, которые оказываются участницами закулисья перед главным событием в фэшн-мире — Парижской неделей моды. Максин (Анджелина Джоли) приезжает из США, чтобы снять фильм открытия для главного показа. Вместе с тем она заводит роман со своим давним коллегой Антуаном (Луи Гаррель) и узнает о том, что у нее агрессивная форма рака груди. Энджел (Элла Румпф) работает гримером, хотя на самом деле уже очень давно мечтает стать писательницей и предпринимает пока что безуспешные попытки пробиться в литературный мир. Ада (Аньер Аней) приезжает в свои 18 лет из Южного Судана, чтобы открыть показ в Париже, хотя она не уверена, что быть моделью — это ее призвание, ведь девушка очень сомневается в своей незаурядной внешности. Кристина же (Геранс Марилье) шьет свое первое и главное платье, наивно веря в приметы своей профессии. Параллельно с этим развиваются и другие истории — например, во многих из них модели проходят через адский труд круглосуточных съемок в холоде и стирают в кровь ноги, которые приходится гримировать.

«Кутюр»: Рецензия Киноафиши

Может показаться, что Винокур организовывает эти микро-истории новелльным образом, отделяя каждую новую сюжетную линию титром. Но не тут-то было. Удивительным образом постановщице удается сплести в единое полотно разрозненные сюжеты и органично объединить их в связное повествование с помощью едва заметных деталей, фраз и метафор. Рисуя жестокое и неоднозначное закулисье мира высокой моды довольно крупными мазками, Винокур удается показать живых людей. За вспышками камер, огромными гонорарами и якобы счастливыми, но на деле же натянутыми профессиональными улыбками скрывается рутина, усталость, разбитые мечты, маленькие радости и большие разочарования, крупные слезы и громкий смех. В общем-то, все, как и у самых простых людей.

Любопытно в этой ленте и то, что она обходит стороной распространенные стереотипы, которые, как правило, встречаются в фильмах о закулисье звездной жизни, где замешаны колоссальные человеческие ресурсы, чтобы все работало, как единый механизм. Никаких интриг и сплетен, никаких подстав и предательств вроде стекла в туфельки, никакой романтизации подиумной жизни. Винокур показывает мир высокой моды не только с разных точек зрения от самых невидимых участников процесса, но и женское сообщество, где девушки готовы поддерживать друг друга в любой ситуации. Враг у каждой героини здесь один — их личная боль и травма.

«Кутюр»: Рецензия Киноафиши

Кроме того, режиссер не скрывает, что задумывала этот фильм ради того, чтобы поработать с Анджелиной Джоли. Поэтому линия Максин несколько выделяется на фоне остальных. Впрочем, для Джоли это действительно глубоко личная роль, поскольку актриса сама перенесла превентивную мастэктомию после того, как ее мама умерла от рака груди. К слову, болезнь ее героини Максин в фильме Винокур отнюдь не случайна. Она связана с женской телесностью и страхом потерять эту принадлежность к ней. Режиссер ненавязчиво и естественно обращает внимание на распространенную проблему среди женщин и сама становится частью сестринства, которое обнимает в самые трудные минуты.

Мягкий, аккуратный и почти что бессюжетный фильм Алис Винокур, несмотря на свою авторскую нестандартность, все равно вызывает интерес у зрителя как раз за счет кружевного сплетения разных женских историй, где громкая и манящая Парижская неделя моды лишь декорация, на фоне которой грусть и радость смотрятся контрастнее, но оттого живее и энергичнее.

София Маргацкая
София Маргацкая
