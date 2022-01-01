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Искупление Искупление
Киноафиша Фильмы Искупление Искупление, 2007: актеры и роли
Atonement Искупление 2007 / Великобритания
7.6 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 7.8
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Искупление, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джо Райт Джо Райт Joe Wright
В ролях
Кира Найтли Кира Найтли Keira Knightley Джеймс МакЭвой Джеймс МакЭвой James McAvoy Ромола Гарай Ромола Гарай Romola Garai Сирша Ронан Сирша Ронан Saoirse Ronan Бренда Блетин Brenda Blethyn Ванесса Редгрейв Ванесса Редгрейв Vanessa Redgrave Джуно Темпл Джуно Темпл Juno Temple Альфи Аллен Альфи Аллен Alfie Allen Нонсо Анози Нонсо Анози Nonso Anozie Джина МакКи Джина МакКи Gina McKee Харриэт Уолтер Мишель Данкан Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч Benedict Cumberbatch Патрик Кеннеди Дэниэл Мэйз
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