Kinoafisha Top Films Top 1000 Films Canada

Rating of the best films produced in Canada

Dune: Part Two 8.7
1 Dune: Part Two
Sci-Fi, Action, Adventure, Drama 2024, USA / Canada
Spider-Man: Across the Spider-Verse 8.7
2 Spider-Man: Across the Spider-Verse
Action, Adventure, Animation 2022, Canada / USA
Deadpool 8.0
3 Deadpool
Fantasy, Sci-Fi, Action 2016, USA / Canada
Mr. Nobody 8.0
4 Mr. Nobody
Sci-Fi, Fantasy, Drama, Romantic 2009, Belgium / Canada / France
Tucker and Dale vs Evil 7.8
5 Tucker and Dale vs Evil
Comedy 2009, Canada
Alita: Battle Angel 7.8
6 Alita: Battle Angel
Sci-Fi, Action, Adventure, Romantic 2018, USA / Canada / Argentina
Triplettes de Belleville, Les 7.7
7 Triplettes de Belleville, Les
Comedy, Animation 2003, France / Belgium / Canada / Great Britain / Latvia
Wind River 7.7
8 Wind River
Thriller 2017, USA / Great Britain / Canada
Eastern Promises 7.7
9 Eastern Promises
Drama, Thriller, Mystery 2007, Great Britain / Canada / USA
American Psycho 7.6
10 American Psycho
Horror, Thriller, Drama 2000, USA / Canada
BlackBerry 7.5
11 BlackBerry
Biography, Comedy, Drama 2023, Canada
Leap! 7.5
12 Leap!
Animation, Family 2017, France / Canada
Paddington 7.4
13 Paddington
Family, Comedy, Adventure 2014, Great Britain / France / USA / Canada
Grindhouse 7.4
14 Grindhouse
Horror, Action, Sci-Fi, Comedy 2007, USA / Canada
Frida 7.3
15 Frida
Drama, Biography 2002, USA / Canada / Mexico
Scott Pilgrim vs. the World 7.3
16 Scott Pilgrim vs. the World
Sci-Fi, Comedy, Action, Romantic, Adventure 2010, USA / Canada
Turning Red 7.3
17 Turning Red
Adventure, Animation, Comedy 2022, Canada
Silent Hill 7.2
18 Silent Hill
Horror, Thriller 2006, Canada / France
My Little Pony: A New Generation 7.1
19 My Little Pony: A New Generation
Adventure, Animation, Comedy 2021, Ireland / Canada
It's Only the End of the World 7.1
20 It's Only the End of the World
Drama 2016, France / Canada
Saw VI 7.0
21 Saw VI
Thriller, Mystery, Crime, Horror 2009, USA / Canada / Great Britain / Australia
The Wolf and the Lion 7.0
22 The Wolf and the Lion
Family 2021, France / Canada
2012 6.9
23 2012
Drama, Sci-Fi, Action, Thriller, Adventure 2009, USA / Canada
The Imaginarium of Doctor Parnassus 6.9
24 The Imaginarium of Doctor Parnassus
Adventure, Mystery, Fantasy 2009, France / Canada
The Canterville Ghost 6.9
25 The Canterville Ghost
Animation, Comedy 2022, Canada / Great Britain
Night of the Zoopocalypse 6.9
26 Night of the Zoopocalypse
Animation, Comedy, Horror 2024, France / USA / Belgium / Canada
PAW Patrol: The Movie 6.9
27 PAW Patrol: The Movie
Animation, Adventure 2021, USA / Canada
Insidious: Chapter 3 6.9
28 Insidious: Chapter 3
Horror 2015, USA / Canada
Chloe 6.8
29 Chloe
Thriller, Drama 2009, USA / Canada / France
Case 39 6.8
30 Case 39
Horror, Thriller 2009, USA / Canada
A Dangerous Method 6.8
31 A Dangerous Method
Drama 2011, Germany / Canada / Great Britain
Grave Encounters 6.8
32 Grave Encounters
Horror 2011, Canada
My Little Pony: The Movie 6.8
33 My Little Pony: The Movie
Animation, Children's 2017, USA / Canada
Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief 6.7
34 Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief
Fantasy, Fairy Tale 2009, Canada / USA
Upside Down 6.7
35 Upside Down
Drama, Romantic 2012, Canada / France
Deep Sea 6.7
36 Deep Sea
Documentary, Short 2006, Canada / USA
The Addams Family 2 6.7
37 The Addams Family 2
Animation, Horror, Comedy, Family 2021, USA / Great Britain / Canada
Beau Is Afraid 6.6
38 Beau Is Afraid
Horror, Drama, Comedy 2023, Canada / USA
Jigsaw 6.6
39 Jigsaw
Horror, Thriller 2017, USA / Canada
Ghostbusters Sequel 6.6
40 Ghostbusters Sequel
Adventure, Comedy, Fantasy 2023, Canada / USA
Resident Evil: The Final Chapter 6.6
41 Resident Evil: The Final Chapter
Thriller, Action, Horror, Sci-Fi 2016, Germany / Australia / Canada / France
Resident Evil: Apocalypse 6.6
42 Resident Evil: Apocalypse
Action, Horror, Sci-Fi, Thriller 2004, Germany / France / Great Britain / Canada
Splice 6.6
43 Splice
Thriller, Sci-Fi, Horror 2009, USA / Canada / France
The Song of Names 6.6
44 The Song of Names
Drama 2019, Germany / Canada / Great Britain
The Tomorrow War 6.6
45 The Tomorrow War
Action 2021, Canada
Mulan 6.5
46 Mulan
Fantasy, Drama, Action 2020, USA / China / Canada
Locked 6.5
47 Locked
Thriller 2025, USA / Canada / Czechia
Clown in a Cornfield 6.4
48 Clown in a Cornfield
Comedy, Horror 2025, USA / Canada / Luxembourg
Hitpig 6.4
49 Hitpig
Adventure, Animation 2024, Canada / Great Britain
Those Who Wish Me Dead 6.3
50 Those Who Wish Me Dead
Thriller 2021, Canada / USA
Flashback 6.2
51 Flashback
Thriller 2020, Canada
The Pacifier 6.2
52 The Pacifier
Action, Comedy 2005, USA / Canada
Captain Underpants: The First Epic Movie 6.2
53 Captain Underpants: The First Epic Movie
Action, Animation, Comedy 2017, USA / Canada / France / India
G.I. Joe: Retaliation 6.2
54 G.I. Joe: Retaliation
Action 2012, USA / Canada
See for Me 6.2
55 See for Me
Crime, Drama, Mystery 2021, Canada
Tooth Fairy 6.1
56 Tooth Fairy
Fairy Tale, Comedy 2009, USA / Canada
The X-Files: I Want to Believe 6.1
57 The X-Files: I Want to Believe
Horror, Sci-Fi, Mystery 2008, USA / Canada
The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor 6.1
58 The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor
Action, Comedy, Drama, Adventure, Horror, Fantasy, Thriller 2008, Germany / Canada / USA
Brick Mansions 6.1
59 Brick Mansions
Action, Drama, Crime 2014, France / Canada
Seventh Son 6.0
60 Seventh Son
Fantasy, Family, Adventure 2015, Great Britain / USA / Canada / China
Alien vs. Predator 6.0
61 Alien vs. Predator
Action, Horror, Adventure, Sci-Fi, Thriller, War 2004, USA / Canada / Germany / Greece / Great Britain
The Nut Job 2: Nutty by Nature 6.0
62 The Nut Job 2: Nutty by Nature
Animation, Comedy, Adventure 2017, USA / Canada / South Korea
Lendarys 5.8
63 Lendarys
Adventure, Animation, Fantasy 2024, Canada / France
The Captive 5.8
64 The Captive
Thriller 2014, Canada
The Shrouds 5.8
65 The Shrouds
Horror, Thriller 2024, Canada / France
65 5.8
66 65
Adventure, Drama, Sci-Fi 2023, Canada / USA
Moonfall 5.8
67 Moonfall
Action, Adventure, Sci-Fi 2022, USA / Canada / China
A Dark Truth 5.5
68 A Dark Truth
Action, Thriller 2012, Canada
It Lives Inside 5.4
69 It Lives Inside
Drama, Horror, Thriller 2023, Canada / USA
Timescape 5.3
70 Timescape
Sci-Fi, Family 2022, Canada / USA
In the Name of the King 5.3
71 In the Name of the King
Fantasy, Action, Adventure 2007, Germany / Canada / USA
Cranston Academy: Monster Zone 5.2
72 Cranston Academy: Monster Zone
Animation 2020, Great Britain / Mexico / Canada
Into the Grizzly Maze 5.2
73 Into the Grizzly Maze
Thriller, Horror, Action 2015, USA / Canada
Cosmopolis 5.2
74 Cosmopolis
Drama 2012, Canada / France / Italy / Portugal
Skinamarink 4.2
75 Skinamarink
Horror 2022, Canada
Get Fast 4.1
76 Get Fast
Action 2024, Canada
Shadow of God 4.0
77 Shadow of God
Horror 2025, Canada
