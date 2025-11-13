Menu
Canada
Rating of the best films produced in Canada
Top 1000
Most Anticipated
Now Playing
TV Shows
8.7
1
Dune: Part Two
Sci-Fi, Action, Adventure, Drama
2024, USA / Canada
Rate
Watch trailer
8.7
2
Spider-Man: Across the Spider-Verse
Action, Adventure, Animation
2022, Canada / USA
Rate
Watch trailer
8.0
3
Deadpool
Fantasy, Sci-Fi, Action
2016, USA / Canada
Rate
8.0
4
Mr. Nobody
Sci-Fi, Fantasy, Drama, Romantic
2009, Belgium / Canada / France
Rate
7.8
5
Tucker and Dale vs Evil
Comedy
2009, Canada
Rate
7.8
6
Alita: Battle Angel
Sci-Fi, Action, Adventure, Romantic
2018, USA / Canada / Argentina
Rate
7.7
7
Triplettes de Belleville, Les
Comedy, Animation
2003, France / Belgium / Canada / Great Britain / Latvia
Rate
Watch trailer
7.7
8
Wind River
Thriller
2017, USA / Great Britain / Canada
Rate
7.7
9
Eastern Promises
Drama, Thriller, Mystery
2007, Great Britain / Canada / USA
Rate
7.6
10
American Psycho
Horror, Thriller, Drama
2000, USA / Canada
Rate
7.5
11
BlackBerry
Biography, Comedy, Drama
2023, Canada
Rate
7.5
12
Leap!
Animation, Family
2017, France / Canada
Rate
Watch trailer
7.4
13
Paddington
Family, Comedy, Adventure
2014, Great Britain / France / USA / Canada
Rate
7.4
14
Grindhouse
Horror, Action, Sci-Fi, Comedy
2007, USA / Canada
Rate
7.3
15
Frida
Drama, Biography
2002, USA / Canada / Mexico
Rate
Tickets
7.3
16
Scott Pilgrim vs. the World
Sci-Fi, Comedy, Action, Romantic, Adventure
2010, USA / Canada
Rate
7.3
17
Turning Red
Adventure, Animation, Comedy
2022, Canada
Rate
Watch trailer
7.2
18
Silent Hill
Horror, Thriller
2006, Canada / France
Rate
7.1
19
My Little Pony: A New Generation
Adventure, Animation, Comedy
2021, Ireland / Canada
Rate
7.1
20
It's Only the End of the World
Drama
2016, France / Canada
Rate
7.0
21
Saw VI
Thriller, Mystery, Crime, Horror
2009, USA / Canada / Great Britain / Australia
Rate
7.0
22
The Wolf and the Lion
Family
2021, France / Canada
Rate
6.9
23
2012
Drama, Sci-Fi, Action, Thriller, Adventure
2009, USA / Canada
Rate
6.9
24
The Imaginarium of Doctor Parnassus
Adventure, Mystery, Fantasy
2009, France / Canada
Rate
6.9
25
The Canterville Ghost
Animation, Comedy
2022, Canada / Great Britain
Rate
6.9
26
Night of the Zoopocalypse
Animation, Comedy, Horror
2024, France / USA / Belgium / Canada
Rate
Watch trailer
6.9
27
PAW Patrol: The Movie
Animation, Adventure
2021, USA / Canada
Rate
Watch trailer
6.9
28
Insidious: Chapter 3
Horror
2015, USA / Canada
Rate
6.8
29
Chloe
Thriller, Drama
2009, USA / Canada / France
Rate
6.8
30
Case 39
Horror, Thriller
2009, USA / Canada
Rate
6.8
31
A Dangerous Method
Drama
2011, Germany / Canada / Great Britain
Rate
6.8
32
Grave Encounters
Horror
2011, Canada
Rate
6.8
33
My Little Pony: The Movie
Animation, Children's
2017, USA / Canada
Rate
6.7
34
Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief
Fantasy, Fairy Tale
2009, Canada / USA
Rate
6.7
35
Upside Down
Drama, Romantic
2012, Canada / France
Rate
6.7
36
Deep Sea
Documentary, Short
2006, Canada / USA
Rate
6.7
37
The Addams Family 2
Animation, Horror, Comedy, Family
2021, USA / Great Britain / Canada
Rate
Watch trailer
6.6
38
Beau Is Afraid
Horror, Drama, Comedy
2023, Canada / USA
Rate
Tickets
6.6
39
Jigsaw
Horror, Thriller
2017, USA / Canada
Rate
6.6
40
Ghostbusters Sequel
Adventure, Comedy, Fantasy
2023, Canada / USA
Rate
6.6
41
Resident Evil: The Final Chapter
Thriller, Action, Horror, Sci-Fi
2016, Germany / Australia / Canada / France
Rate
6.6
42
Resident Evil: Apocalypse
Action, Horror, Sci-Fi, Thriller
2004, Germany / France / Great Britain / Canada
Rate
6.6
43
Splice
Thriller, Sci-Fi, Horror
2009, USA / Canada / France
Rate
6.6
44
The Song of Names
Drama
2019, Germany / Canada / Great Britain
Rate
Watch trailer
6.6
45
The Tomorrow War
Action
2021, Canada
Rate
Watch trailer
6.5
46
Mulan
Fantasy, Drama, Action
2020, USA / China / Canada
Rate
Watch trailer
6.5
47
Locked
Thriller
2025, USA / Canada / Czechia
Rate
Watch trailer
6.4
48
Clown in a Cornfield
Comedy, Horror
2025, USA / Canada / Luxembourg
Rate
Watch trailer
6.4
49
Hitpig
Adventure, Animation
2024, Canada / Great Britain
Rate
Watch trailer
6.3
50
Those Who Wish Me Dead
Thriller
2021, Canada / USA
Rate
Watch trailer
6.2
51
Flashback
Thriller
2020, Canada
Rate
6.2
52
The Pacifier
Action, Comedy
2005, USA / Canada
Rate
6.2
53
Captain Underpants: The First Epic Movie
Action, Animation, Comedy
2017, USA / Canada / France / India
Rate
6.2
54
G.I. Joe: Retaliation
Action
2012, USA / Canada
Rate
6.2
55
See for Me
Crime, Drama, Mystery
2021, Canada
Rate
Watch trailer
6.1
56
Tooth Fairy
Fairy Tale, Comedy
2009, USA / Canada
Rate
6.1
57
The X-Files: I Want to Believe
Horror, Sci-Fi, Mystery
2008, USA / Canada
Rate
6.1
58
The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor
Action, Comedy, Drama, Adventure, Horror, Fantasy, Thriller
2008, Germany / Canada / USA
Rate
6.1
59
Brick Mansions
Action, Drama, Crime
2014, France / Canada
Rate
6.0
60
Seventh Son
Fantasy, Family, Adventure
2015, Great Britain / USA / Canada / China
Rate
6.0
61
Alien vs. Predator
Action, Horror, Adventure, Sci-Fi, Thriller, War
2004, USA / Canada / Germany / Greece / Great Britain
Rate
6.0
62
The Nut Job 2: Nutty by Nature
Animation, Comedy, Adventure
2017, USA / Canada / South Korea
Rate
5.8
63
Lendarys
Adventure, Animation, Fantasy
2024, Canada / France
Rate
Watch trailer
Tickets
5.8
64
The Captive
Thriller
2014, Canada
Rate
5.8
65
The Shrouds
Horror, Thriller
2024, Canada / France
Rate
Watch trailer
Tickets
5.8
66
65
Adventure, Drama, Sci-Fi
2023, Canada / USA
Rate
5.8
67
Moonfall
Action, Adventure, Sci-Fi
2022, USA / Canada / China
Rate
Watch trailer
5.5
68
A Dark Truth
Action, Thriller
2012, Canada
Rate
5.4
69
It Lives Inside
Drama, Horror, Thriller
2023, Canada / USA
Rate
5.3
70
Timescape
Sci-Fi, Family
2022, Canada / USA
Rate
5.3
71
In the Name of the King
Fantasy, Action, Adventure
2007, Germany / Canada / USA
Rate
5.2
72
Cranston Academy: Monster Zone
Animation
2020, Great Britain / Mexico / Canada
Rate
5.2
73
Into the Grizzly Maze
Thriller, Horror, Action
2015, USA / Canada
Rate
5.2
74
Cosmopolis
Drama
2012, Canada / France / Italy / Portugal
Rate
4.2
75
Skinamarink
Horror
2022, Canada
Rate
4.1
76
Get Fast
Action
2024, Canada
Rate
Watch trailer
4.0
77
Shadow of God
Horror
2025, Canada
Rate
Watch trailer
