Poster of Spider-Man: Across the Spider-Verse
Рейтинги
8.7 IMDb Rating: 8.5
Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse 18+
Synopsis

Miles Morales catapults across the Multiverse, where he encounters a team of Spider-People charged with protecting its very existence. When the heroes clash on how to handle a new threat, Miles must redefine what it means to be a hero.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - trailer #3
Spider-Man: Across the Spider-Verse  trailer #3
Country Canada / USA
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 2022
Online premiere 8 August 2023
World premiere 7 October 2022
Release date
1 June 2023 Russia
1 June 2023 Albania
2 June 2023 Algeria
2 June 2023 Andorra
1 June 2023 Angola
1 June 2023 Argentina
1 June 2023 Armenia
1 June 2023 Australia PG
1 June 2023 Austria
1 June 2023 Azerbaijan 6+
1 June 2023 Bahamas
2 June 2023 Bangladesh
8 June 2023 Belarus
31 May 2023 Belgium
2 June 2023 Benin
1 June 2023 Bolivia
1 June 2023 Bosnia and Herzegovina
2 June 2023 Botswana
1 June 2023 Brazil
2 June 2023 Bulgaria
2 June 2023 Burkina Faso
1 June 2023 Cambodia
2 June 2023 Cameroon
1 June 2023 Chile
2 June 2023 China
1 June 2023 Colombia
2 June 2023 Congo
2 June 2023 Congo
1 June 2023 Costa Rica
1 June 2023 Croatia
1 June 2023 Cyprus
1 June 2023 Czechia
2 June 2023 Côte d'Ivoire
2 June 2023 Denmark
1 June 2023 Dominican Republic
1 June 2023 Ecuador
21 June 2023 Egypt
1 June 2023 El Salvador
2 June 2023 Estonia -
1 June 2023 Fiji
2 June 2023 Finland
31 May 2023 France
2 June 2023 Gabon
1 June 2023 Georgia PG
22 June 2023 Germany
2 June 2023 Ghana
2 June 2023 Great Britain
1 June 2023 Greece K
1 June 2023 Guatemala
2 June 2023 Guinea
1 June 2023 Honduras
1 June 2023 Hong Kong
1 June 2023 Hungary 12
2 June 2023 Iceland Unrated
1 June 2023 India UA
31 May 2023 Indonesia
2 June 2023 Ireland PG
31 May 2023 Israel All
1 June 2023 Italy
2 June 2023 Jamaica
16 June 2023 Japan G
22 June 2023 Jordan
1 June 2023 Kazakhstan 12+
2 June 2023 Kenya
22 June 2023 Kuwait
1 June 2023 Kyrgyzstan
31 May 2023 Laos
2 June 2023 Latvia (none)
7 October 2022 Lithuania N
31 May 2023 Luxembourg 6
1 June 2023 Macao B
2 June 2023 Madagascar
1 June 2023 Malaysia P13
3 June 2023 Mali
2 June 2023 Malta
2 June 2023 Mauritius
31 May 2023 Mexico
1 June 2023 Moldova
1 June 2023 Mongolia
1 June 2023 Montenegro
2 June 2023 Morocco
2 June 2023 Mozambique
2 June 2023 Namibia
2 June 2023 Nepal
1 June 2023 Netherlands
1 June 2023 New Zealand PG
1 June 2023 Nicaragua
2 June 2023 Niger
2 June 2023 Nigeria
1 June 2023 North Macedonia
2 June 2023 Norway 9
2 June 2023 Pakistan
1 June 2023 Panama
2 June 2023 Papua New Guinea
1 June 2023 Paraguay
1 June 2023 Peru
31 May 2023 Philippines
2 June 2023 Poland
1 June 2023 Portugal M/12
1 June 2023 Puerto Rico
2 June 2023 Romania o.A.
2 June 2023 Rwanda
2 June 2023 Senegal
1 June 2023 Serbia
1 June 2023 Singapore
1 June 2023 Slovakia 7
1 June 2023 Slovenia
2 June 2023 South Africa 13
21 June 2023 South Korea
16 June 2023 Spain
1 June 2023 Sri Lanka
2 June 2023 Sweden
31 May 2023 Switzerland
21 June 2023 Taiwan
1 June 2023 Tajikistan
2 June 2023 Tanzania
31 May 2023 Thailand G
2 June 2023 Togo
1 June 2023 Trinidad and Tobago
2 June 2023 Tunisia
2 June 2023 Turkey 10A
1 June 2023 UAE 18TC
2 June 2023 USA
2 June 2023 Uganda
1 June 2023 Ukraine
1 June 2023 Uruguay
1 June 2023 Uzbekistan
1 June 2023 Venezuela
1 June 2023 Viet Nam
2 June 2023 Virgin Islands (U.S.) PG
2 June 2023 Zambia
2 June 2023 Zimbabwe
MPAA PG
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $690,824,738
Production Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Sony Pictures Animation
Also known as
Spider-Man: Across the Spider-Verse, Spider-Man: A través del spider-verso, Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part One, Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, Spider-Man: Seul contre tous, Человек-паук: Паутина вселенных, Ämblikmees: üle kogu multiversumi, Người Nhện: Du Hành Vũ Trụ Nhện, Omul-Păianjen: Prin lumea păianjenului, Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş, Pókember: A Pókverzumon át, Spider-Man : À travers le Spider-Verse, Spider-Man: Across Spider-Verse, Spider-Man: Across the Spider-Verse (partie 1), Spider-Man: Be'Rakha'vei Memaday Ha'Akavish, Spider-Man: Cez paralelné svety, Spider-Man: Cruzando el multiverso, Spider-Man: Een grenzeloos universum, Spider-Man: Napříč paralelními světy, Spider-Man: Poprzez multiwersum, Spider-Man: Putovanje kroz Spider-svijet, Spider-Man: Ακροβατώντας στο Αραχνο-Σύμπαν, Zirnekļcilvēks: Pāri Zirnekļpasaulei, Žmogus-voras: aplink multivisatą, Людина-павук: Крізь Всесвіт, Өрмекші адам: Ғаламдар торы, Спайдър-Мен: През Спайди-вселената, Спајдермен: Путовање кроз спајдер-свет, स्पाइडर-मैन: अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स, スパイダーマン: アクロス・ザ・スパイダーバース, 蜘蛛人：穿越新宇宙, 蜘蛛侠：纵横宇宙, 蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙
Director
Joaquim Dos Santos
Cast
Hailee Steinfeld
Hailee Steinfeld
Issa Rae
Issa Rae
Shameik Moore
Shameik Moore
Oscar Isaac
Oscar Isaac
Jake Johnson
Jake Johnson
Cast and Crew
Cartoon rating

8.7
Rate 292 votes
8.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  16
Cartoon reviews

marvel7337545 8 June 2023, 18:46
Это анимационный шедевр, его должен посмотреть каждый!!!! Это один из хороших кроссоверов людей пауков воплощённый на экране, дизайн и рисовка у… Read more…
bondarenko.denis.2005 13 May 2023, 14:33
Возможно лучший фильм этого года
Quotes
Miles Morales I love chai tea.
Spider-Man India What did you just say? Chai tea? Chai means "tea", bro! You are saying "tea tea"! Would I ask you for a "coffee coffee" with room for "cream cream"?
Miles Morales [bowing his head in shame] I'm so sorry.
Spider-Man: Across the Spider-Verse - trailer #3
Spider-Man: Across the Spider-Verse Trailer #3
Spider-Man: Across the Spider-Verse - trailer #2
Spider-Man: Across the Spider-Verse Trailer #2
