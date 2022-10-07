Also known as
Spider-Man: Across the Spider-Verse, Spider-Man: A través del spider-verso, Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part One, Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, Spider-Man: Seul contre tous, Человек-паук: Паутина вселенных, Ämblikmees: üle kogu multiversumi, Người Nhện: Du Hành Vũ Trụ Nhện, Omul-Păianjen: Prin lumea păianjenului, Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş, Pókember: A Pókverzumon át, Spider-Man : À travers le Spider-Verse, Spider-Man: Across Spider-Verse, Spider-Man: Across the Spider-Verse (partie 1), Spider-Man: Be'Rakha'vei Memaday Ha'Akavish, Spider-Man: Cez paralelné svety, Spider-Man: Cruzando el multiverso, Spider-Man: Een grenzeloos universum, Spider-Man: Napříč paralelními světy, Spider-Man: Poprzez multiwersum, Spider-Man: Putovanje kroz Spider-svijet, Spider-Man: Ακροβατώντας στο Αραχνο-Σύμπαν, Zirnekļcilvēks: Pāri Zirnekļpasaulei, Žmogus-voras: aplink multivisatą, Людина-павук: Крізь Всесвіт, Өрмекші адам: Ғаламдар торы, Спайдър-Мен: През Спайди-вселената, Спајдермен: Путовање кроз спајдер-свет, स्पाइडर-मैन: अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स, スパイダーマン: アクロス・ザ・スパイダーバース, 蜘蛛人：穿越新宇宙, 蜘蛛侠：纵横宇宙, 蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙