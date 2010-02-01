Menu
Poster of Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief
6.7 IMDb Rating: 5.9
Kinoafisha Films Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief

Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief

Percy Jackson and the Olympians: The Lightning Thief 18+
Synopsis

A teenager discovers he's the descendant of a Greek god and sets out on an adventure to settle an on-going battle between the gods.
Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief  trailer in russian
Country Canada / USA
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2009
Online premiere 10 February 2010
World premiere 1 February 2010
Release date
10 February 2010 Russia Двадцатый Век Фокс 12+
11 February 2010 Australia
10 February 2010 Belarus
10 February 2010 Belgium
12 February 2010 Brazil
19 February 2010 Bulgaria
1 February 2010 Canada
11 February 2010 Denmark
19 February 2010 Estonia
10 February 2010 France
10 February 2010 Germany
12 February 2010 Great Britain
18 February 2010 Greece
12 February 2010 Ireland PG
18 February 2010 Israel
12 March 2010 Italy
10 February 2010 Kazakhstan
10 February 2010 Netherlands
12 February 2010 Norway
11 February 2010 South Korea
19 February 2010 Spain
24 February 2010 Sweden
11 February 2010 USA
10 February 2010 Ukraine
5 March 2010 Viet Nam
MPAA PG
Budget $95,000,000
Worldwide Gross $226,497,209
Production Fox 2000 Pictures, 1492 Pictures, Sunswept Entertainment
Also known as
Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief, Percy Jackson, Percy Jackson y el ladrón del rayo, Percy Jackson & the Lightning Thief, Percy Jackson and the Lightning Thief, Percy Jackson y los Dioses del Olimpo: Ladrón del rayo, Перси Джексон и Похититель молний, O Percy Jackson & oi Olympioi: I klopi tis astrapis, Pâshî Jakuson to Orinposu no kamigami, Percy Jackson - kampen om åskviggen, Percy Jackson : Le Voleur de foudre, Percy Jackson & Kẻ Cắp Tia Chớp, Percy Jackson & lyntyven, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini, Percy Jackson e o Ladrão de Raios, Percy Jackson e os Ladrões do Olimpo, Percy Jackson és az olimposziak: A villámtolvaj, Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej pioruna, Percy Jackson i Olimpijci: Kradljivac gromova, Percy Jackson in olimpijci - kradljivec strele, Percy Jackson ja olümplased: Välguvaras, Percy Jackson och Kampen om åskviggen, Percy Jackson salamavaras, Percy Jackson şi Olimpienii: Hoţul fulgerului, Percy Jackson và Những Vị Thần Olympia: Kẻ Cắp Tia Chớp, Percy Jackson: Diebe im Olymp, Percy Jackson: Le voleur de foudre, Percy Jackson: Şimşek Hırsızı, Percy Jackson: Zlodej blesku, Percy Jackson: Zloděj blesku, Persi Cekson və İldırım oğrusu, Persi Jackson va Chaqmoq o'g'risi, Pērsijs Džeksons un Olimpieši: Zibens nolaupītājs, Persis Džeksonas ir Olimpo dievai: žaibo vagis, Zlodej blesku, Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι: Η κλοπή της αστραπής, Перси Джексон және Найзағай ұрысы, Перси Џексон и крадљивац муње, Персі Джексон та Викрадач блискавок, Пърси Джаксън и боговете на Олимп: Похитителят на мълнии, パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々, 波西傑克森：神火之賊
Director
Chris Columbus
Chris Columbus
Cast
Rosario Dawson
Rosario Dawson
Uma Thurman
Uma Thurman
Pierce Brosnan
Pierce Brosnan
Sean Bean
Sean Bean
Catherine Keener
Catherine Keener
Cast and Crew
Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief - trailer in russian
Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief Trailer in russian
Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief - trailer in russian 2
Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief Trailer in russian 2
