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Poster of Undertone
5.9
Undertone - Trailer
Kinoafisha Films Undertone
5.9

Undertone

, 2025
The Undertone
Canada, USA / Horror, Sci-Fi, Thriller
Trailers
Going 27
Not going 6
Poster of Undertone
5.9
Going 27
Not going 6
Undertone - Trailer
Undertone  Trailer

Synopsis

The host of a popular paranormal podcast becomes haunted by terrifying recordings mysteriously sent her way.

Cast

Nina Kiri
Nina Kiri
Evy
Adam DiMarco
Adam DiMarco
Justin
Michèle Duquet
Michèle Duquet
Mama
Keana Lyn
Keana Lyn
Jessa
Jeff Yung
Jeff Yung
Mike
Ryan Turner
Ryan Turner
Darren
Ari Millen
Ari Millen
Dr. Ram
Marisol D'Andrea
Marisol D'Andrea
Nurse
Austin Tuason
Caller 1
Seled Calderon
Seled Calderon
Caller 2
Director Ian Tuason
Writer Ian Tuason
Composer Shanika Lewis-Waddell
Cast and Crew

Film details

Country Canada / USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2025
Online premiere 15 June 2026
World premiere 14 November 2025
Release date
30 April 2026 Russia ПРОвзгляд
9 April 2026 Australia M
13 March 2026 Canada 14A
12 August 2026 France
10 April 2026 Great Britain
2 April 2026 Greece
10 April 2026 Ireland 15A
7 May 2026 Mexico B-15
12 March 2026 Puerto Rico R
9 April 2026 Spain 18
13 March 2026 USA R
Worldwide Gross $21,585,530
Production Black Fawn Films, Slaterverse Pictures
Also known as
Undertone, Alatoon, The Undertone, Undertone - Sottofondo, Undertone Frecuencia Maldita, Wydźwięk, Підтекст, Полутон, 暗調

Film rating

5.9
Rate 23 votes
5.9 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  3354 In the Horror genre  366 In the Sci-Fi genre  438 In the Thriller genre  693 In films of Canada  73 In films of USA  2002 In films of 2025  165
Updated 27 May 2026

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