Cast
Cast and Crew
Composer
Shanika Lewis-Waddell
Film details
Country
Canada / USA
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
2025
Online premiere
15 June 2026
World premiere
14 November 2025
Release date
|30 April 2026
|Russia
| ПРОвзгляд
|
|9 April 2026
|Australia
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|M
|13 March 2026
|Canada
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|14A
|12 August 2026
|France
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|10 April 2026
|Great Britain
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|2 April 2026
|Greece
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|10 April 2026
|Ireland
|
|15A
|7 May 2026
|Mexico
|
|B-15
|12 March 2026
|Puerto Rico
|
|R
|9 April 2026
|Spain
|
|18
|13 March 2026
|USA
|
|R
Worldwide Gross
$21,585,530
Production
Black Fawn Films, Slaterverse Pictures
Also known as
Undertone, Alatoon, The Undertone, Undertone - Sottofondo, Undertone Frecuencia Maldita, Wydźwięk, Підтекст, Полутон, 暗調