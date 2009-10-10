Poster of 2012: The End of the World
7.0
2012: The End of the World - международный trailer in russian
7.0

2012: The End of the World

, 2009
2012
USA, Canada / Drama, Sci-Fi, Action, Thriller, Adventure, Catastrophe / 18+
Synopsis

A frustrated writer struggles to keep his family alive when a series of global catastrophes threatens to annihilate mankind.

Cast

John Cusack
Amanda Peet
Woody Harrelson
Thandiwe Newton
Oliver Platt
Morgan Lily
Director Roland Emmerich
Writer Roland Emmerich, Harald Kloser
Composer Harald Kloser, Thomas Wander
Cast and Crew

Film details

Country USA / Canada
Runtime 2 hours 38 minutes
Production year 2009
Online premiere 11 November 2009
World premiere 10 October 2009
Release date
12 November 2009 Russia WDSSPR 16+
23 October 2009 Australia
12 November 2009 Belarus
10 October 2009 Belgium 14
13 November 2009 Brazil
13 November 2009 Canada
13 November 2009 Denmark
13 November 2009 Estonia
13 November 2009 Finland K-12
11 November 2009 France
11 November 2009 Germany
13 November 2009 Great Britain
12 November 2009 Greece
12 November 2009 Hong Kong
12 November 2009 Hungary
25 March 2024 Iceland Unrated
13 November 2009 Indonesia
13 November 2009 Ireland
13 November 2009 Italy
20 November 2009 Japan
12 November 2009 Kazakhstan
13 November 2009 Latvia 12+
13 November 2009 Lithuania
13 November 2009 Mexico
13 November 2009 Netherlands
12 November 2009 New Zealand M
12 November 2009 Norway
12 November 2009 Portugal
13 November 2009 Romania
12 November 2009 South Korea
13 November 2009 Spain
13 November 2009 Sweden 11
13 November 2009 Turkey
10 October 2009 USA
12 November 2009 Ukraine
20 November 2009 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $200,000,000
Worldwide Gross $791,217,826
Production Columbia Pictures, Centropolis Entertainment, Farewell Productions
Also known as
2012, 2012 - Das Ende der Welt, 2012 mu yat yu yin, 2012 Yugantham, 2012: Năm Đại Họa, 2012: The End of the World, Azhivin Aarambam, Child's Play 2012, Farewell Atlantis, Mahapralaya

404 votes
5.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1892 In the Drama genre  843 In the Sci-Fi genre  243 In the Action genre  423 In the Thriller genre  359 In the Adventure genre  389 In the Catastrophe genre  8 In films of USA  1147 In films of Canada  24 In films of 2009  62

Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

