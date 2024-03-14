Menu
6.6 IMDb Rating: 6.1
Kinoafisha Films Ghostbusters Sequel

Ghostbusters Sequel

Ghostbusters: Frozen Empire 18+
Synopsis

After the events in Oklahoma, the Ghostbusters team returns to where it all started: New York City! The Spengler family story continues with a new group of Ghostbusters led by Winston Zeddemore and Ray Stantz.
Ghostbusters Sequel - trailer
Ghostbusters Sequel  trailer
Country Canada / USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2023
Online premiere 18 June 2024
World premiere 14 March 2024
Release date
22 March 2024 Andorra
21 March 2024 Argentina
21 March 2024 Australia PG
21 March 2024 Austria
28 March 2024 Azerbaijan 16+
20 March 2024 Belgium 14
11 April 2024 Brazil 12
3 April 2024 Bulgaria
22 March 2024 Canada
11 April 2024 Colombia
11 April 2024 Croatia
11 April 2024 Czechia
21 March 2024 Denmark 11
21 March 2024 Ecuador
12 April 2024 Estonia
29 March 2024 Finland Tulossa
10 April 2024 France TP
21 March 2024 Georgia PG-13
21 March 2024 Germany 12
22 March 2024 Great Britain 12A
11 April 2024 Greece
21 March 2024 Hong Kong
11 April 2024 Hungary
29 March 2024 Iceland Unrated
19 April 2024 India
20 March 2024 Indonesia
22 March 2024 Ireland 12A
11 April 2024 Israel
11 April 2024 Italy T
29 March 2024 Japan
21 March 2024 Kazakhstan 12+
3 April 2024 Kyrgyzstan
11 April 2024 Laos
29 March 2024 Latvia (none)
29 March 2024 Lithuania
9 April 2024 Malaysia
21 March 2024 Mexico B
3 April 2024 Moldova
28 March 2024 Montenegro
4 April 2024 Netherlands 12
21 March 2024 New Zealand
29 March 2024 Norway 12
10 April 2024 Philippines
5 April 2024 Poland
21 March 2024 Portugal
21 March 2024 Puerto Rico PG-13
12 April 2024 Romania o.A.
28 March 2024 Serbia
10 April 2024 Singapore PG13
11 April 2024 Slovakia 12
12 April 2024 South Africa
17 April 2024 South Korea 12
22 March 2024 Spain
3 April 2024 Sweden 11
22 March 2024 Taiwan
22 March 2024 Tajikistan
11 April 2024 Thailand
29 March 2024 Turkey 10+
2 May 2024 UAE TBC
22 March 2024 USA PG-13
21 March 2024 Ukraine 12+
3 April 2024 Uzbekistan
12 April 2024 Viet Nam
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $201,967,521
Production Columbia Pictures, Ghostcorps, TSG Entertainment
Also known as
Ghostbusters: Frozen Empire, Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma, Охотники за привидениями: Леденящий ужас, Arvoh ovchilari 2: Muz imperiyasi, Biệt Đội Săn Ma: Kỷ Nguyên Băng Giá, Caça-Fantasmas: O Império do Gelo, Cazafantasmas: Apocalipsis Fantasma, Cazafantasmas: Imperio helado, Ghost Busters Frozen Empire, Ghostbusters - Minaccia glaciale, Ghostbusters Apocalipsis Fantasma, Ghostbusters: Apocalipse de Gelo, Ghostbusters: Soyuq Dəhşət, Ghostbusters: Η αυτοκρατορία του πάγου, Hayalet Avcıları: Ürperti, Krotitelé duchů: Říše ledu, Krotitelia duchov: Mrazivá hrozba, Mekas'khay Ha'Shedim: Imperia Kfou'ah, Pogromcy duchów: Imperium lodu, S.O.S. Fantômes : La Menace de glace, SOS Fantômes: L'empire de glace, Szellemirtók: A borzongás birodalma, Tondipüüdjad: jäine suvi, Vaiduoklių medžiotojai: sustingę iš baimės, Vânătorii de fantome: Imperiul înghețat, Истеривачи духова: Ледена претња, Ловци на духове: Замръзналата империя, Мисливці на привидів: Крижана імперія, घोस्टबस्टर्स: फ्रोज़न एम्पायर, ゴーストバスターズ／フローズン・サマー, 捉鬼敢死队：冰冻帝国, 捉鬼敢死队2, 捉鬼敢死隊：冰封魅來, 超能敢死队：冰封之城, 超能敢死队2, 魔鬼剋星：冰天凍地
Director
Gil Kenan
Cast
Carrie Coon
Carrie Coon
Mckenna Grace
Mckenna Grace
Paul Rudd
Paul Rudd
Finn Wolfhard
Finn Wolfhard
Emily Alyn Lind
Emily Alyn Lind
Film rating

6.6
Rate 30 votes
6.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Our Review

The franchise is haunted by ghosts of the past.
The franchise is haunted by ghosts of the past. The heroes from the previous installment race through New York in the iconic Ecto car, trying to aim their proton gun at a huge dragon ghost. School teacher played by Paul Rudd is behind the wheel, doing his best to establish himself as a father figure to two teenagers in the back seat. In this classic action scene, there's a sense of family forming before our eyes, there's dynamism. And that's the best you'll see in the movie. From the creaky house in the field, the main…

Film Reviews

Киноафиша.инфо 20 April 2024, 17:56
Быть может, телефон помешал вам оценить фильм по достоинству? 🤔
Mina 29 March 2024, 11:50
Просто ужас даже нормально фильмы не смогли посмотреть то включают ты выключают парень который за всем этим следит грубый еще и когда мы покупали… Read more…
Quotes
Nadeem Razmaadi Does anyone have a lighter?
Ray Stantz I quit smoking in the '90s.
Peter Venkman [dryly] Proud of you then, proud of you now.
Film Trailers
Ghostbusters Sequel - trailer
Ghostbusters Sequel Trailer
Ghostbusters Sequel - trailer in russian
Ghostbusters Sequel Trailer in russian
