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Poster of Resident Evil: Apocalypse
6.6
Kinoafisha Films Resident Evil: Apocalypse
6.6

Resident Evil: Apocalypse

, 2004
Resident Evil: Apocalypse
Germany, France, Great Britain, Canada / Action, Horror, Sci-Fi, Thriller / 18+
Poster of Resident Evil: Apocalypse
6.6

Cast

Milla Jovovich
Milla Jovovich
Alice
Jared Harris
Jared Harris
Dr. Ashford
Oded Fehr
Oded Fehr
Carlos Olivera
Mike Epps
Mike Epps
L.J.
Sandrine Holt
Sandrine Holt
Terri Morales
Thomas Kretschmann
Thomas Kretschmann
Major Cain
Iain Glen
Iain Glen
Sienna Guillory
Sienna Guillory
Jill Valentine
Eric Mabius
Matt Addison
Sophie Vavasseur
Sophie Vavasseur
Angie Ashford
Razaaq Adoti
Sgt. Peyton Wells
Director Alexander Witt
Writer Paul W.S. Anderson
Composer Jeff Danna
Cast and Crew

Film details

Country Germany / France / Great Britain / Canada
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2004
World premiere 10 September 2004
Release date
11 November 2004 Russia 18+
28 October 2004 Argentina
21 October 2004 Australia
23 September 2004 Austria
29 September 2004 Bahrain
11 November 2004 Belarus
6 October 2004 Belgium
8 October 2004 Brazil
4 February 2005 Bulgaria
10 September 2004 Canada
25 November 2004 Chile
30 December 2004 Croatia
6 January 2005 Czechia
10 September 2004 Denmark
29 December 2004 Egypt
7 January 2005 Estonia
8 October 2004 Finland
6 October 2004 France
23 September 2004 Germany
8 October 2004 Great Britain
22 October 2004 Greece
7 October 2004 Hong Kong
13 January 2005 Hungary
1 October 2004 Iceland
26 November 2004 India
8 October 2004 Ireland
6 January 2005 Israel
5 November 2004 Italy
11 September 2004 Japan
12 November 2004 Kazakhstan
24 November 2004 Kuwait
7 January 2005 Lithuania
24 September 2004 Mexico
6 October 2004 Netherlands
26 November 2004 Norway
22 October 2004 Panama
4 November 2004 Peru
29 September 2004 Philippines
29 October 2004 Poland
14 October 2004 Portugal
30 September 2004 Singapore
6 January 2005 Slovakia
5 November 2004 South Korea
5 November 2004 Spain
8 October 2004 Sweden
17 September 2004 Taiwan
14 October 2004 Thailand
3 December 2004 Turkey
29 September 2004 UAE
10 September 2004 USA
11 November 2004 Ukraine
19 November 2004 Uruguay
MPAA R
Budget $45,000,000
Worldwide Gross $129,342,769
Production Davis Films / Impact Pictures, Constantin Film, Davis Films
Also known as
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Film rating

6.6
Rate 28 votes
6.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2559 In the Action genre  583 In the Horror genre  222 In the Sci-Fi genre  333 In the Thriller genre  510 In films of Germany  85 In films of France  180 In films of Great Britain  214 In films of Canada  44 In films of 2004  38
Updated 5 September 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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