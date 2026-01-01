Menu
Poster of The Odyssey
Poster of The Odyssey
The Odyssey

The Odyssey
Synopsis

An adaptation of Homer's epic poem of the same name, follow Odysseus in his perilous journey home after the Trojan War, showcasing his encounters with Polyphemus, the Sirens, Circe, and finishing with his reunion with his wife, Penelope.

Country USA
Production year 2026
World premiere 15 July 2026
Release date
16 July 2026 Argentina
16 July 2026 Australia
15 July 2026 Belgium
16 July 2026 Brazil
17 July 2026 Bulgaria
17 July 2026 Canada
16 July 2026 Croatia
16 July 2026 Czechia
17 July 2026 Estonia
17 July 2026 Finland
15 July 2026 France
16 July 2026 Germany
17 July 2026 Great Britain
16 July 2026 Hong Kong
16 July 2026 Hungary
17 July 2026 India
15 July 2026 Indonesia
16 July 2026 Israel
16 July 2026 Italy
17 July 2026 Latvia
17 July 2026 Lithuania N
17 July 2026 Luxembourg
16 July 2026 Malaysia
16 July 2026 Netherlands
17 July 2026 Philippines
17 July 2026 Poland
16 July 2026 Serbia o.A.
16 July 2026 Singapore
17 July 2026 South Korea
17 July 2026 Spain
17 July 2026 Sweden
15 July 2026 Switzerland
17 July 2026 Taiwan
16 July 2026 Thailand
17 July 2026 Turkey
17 July 2026 USA
16 July 2026 Ukraine
17 July 2026 Viet Nam
Budget $250,000,000
Production Universal Pictures, Syncopy
Also known as
The Odyssey, Die Odyssee, L'Odyssée, La Odisea, 奧德賽, A Odisseia, Odiseja, Odisėja, Odissea, Odüsszeia, Odyseja, Odysseia, Η Οδύσσεια, Одисеја, Одиссея, Одіссея, द ओडिसी, 奥德赛
Director
Christopher Nolan
Christopher Nolan
Cast
Matt Damon
Matt Damon
Tom Holland
Tom Holland
Zendaya
Zendaya
Anne Hathaway
Anne Hathaway
Lupita Nyong'o
Lupita Nyong'o
