Film Reviews
An adaptation of Homer's epic poem of the same name, follow Odysseus in his perilous journey home after the Trojan War, showcasing his encounters with Polyphemus, the Sirens, Circe, and finishing with his reunion with his wife, Penelope.
|16 July 2026
|Argentina
|16 July 2026
|Australia
|15 July 2026
|Belgium
|16 July 2026
|Brazil
|17 July 2026
|Bulgaria
|17 July 2026
|Canada
|16 July 2026
|Croatia
|16 July 2026
|Czechia
|17 July 2026
|Estonia
|17 July 2026
|Finland
|15 July 2026
|France
|16 July 2026
|Germany
|17 July 2026
|Great Britain
|16 July 2026
|Hong Kong
|16 July 2026
|Hungary
|17 July 2026
|India
|15 July 2026
|Indonesia
|16 July 2026
|Israel
|16 July 2026
|Italy
|17 July 2026
|Latvia
|17 July 2026
|Lithuania
|N
|17 July 2026
|Luxembourg
|16 July 2026
|Malaysia
|16 July 2026
|Netherlands
|17 July 2026
|Philippines
|17 July 2026
|Poland
|16 July 2026
|Serbia
|o.A.
|16 July 2026
|Singapore
|17 July 2026
|South Korea
|17 July 2026
|Spain
|17 July 2026
|Sweden
|15 July 2026
|Switzerland
|17 July 2026
|Taiwan
|16 July 2026
|Thailand
|17 July 2026
|Turkey
|17 July 2026
|USA
|16 July 2026
|Ukraine
|17 July 2026
|Viet Nam