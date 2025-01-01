Menu
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping
1 poster
Going 3
Not going 0
Country USA
Production year 2026
World premiere 18 November 2026
Release date
19 November 2026 Russia
19 November 2026 Czechia
18 November 2026 France
19 November 2026 Germany
20 November 2026 Great Britain
20 November 2026 Spain
20 November 2026 USA
Production Lionsgate, Color Force, Medienboard Berlin-Brandenburg
Also known as
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Igrzyska śmierci: Wschód Słońca w dniu dożynek, Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, Голодные игры. Рассвет Жатвы
Director
Francis Lawrence
Francis Lawrence
Cast
Joseph Zada
Joseph Zada
Whitney Peak
Whitney Peak
Mckenna Grace
Mckenna Grace
Jesse Plemons
Jesse Plemons
Maya Hawke
Maya Hawke
0.0
1 vote
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping Russian teaser
