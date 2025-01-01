The Hunger Games: Sunrise on the Reaping
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping
Напомним о выходе в прокат
Country
USA
Production year
2026
World premiere
18 November 2026
Release date
|19 November 2026
|Russia
|
|
|19 November 2026
|Czechia
|
|
|18 November 2026
|France
|
|
|19 November 2026
|Germany
|
|
|20 November 2026
|Great Britain
|
|
|20 November 2026
|Spain
|
|
|20 November 2026
|USA
|
|
Production
Lionsgate, Color Force, Medienboard Berlin-Brandenburg
Also known as
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Igrzyska śmierci: Wschód Słońca w dniu dożynek, Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, Голодные игры. Рассвет Жатвы