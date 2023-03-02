Cast
Composer
Chris Bacon, Danny Elfman Cast and Crew
Film details
Country
Canada / USA
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
2023
Online premiere
7 April 2023
World premiere
2 March 2023
Release date
9 March 2023
Argentina
9 March 2023
Australia
M
9 March 2023
Austria
9 March 2023
Azerbaijan
16+
8 March 2023
Belgium
14
9 March 2023
Bolivia
9 March 2023
Brazil
12
17 March 2023
Bulgaria
C+
9 March 2023
Chile
31 March 2023
China
9 March 2023
Colombia
16 March 2023
Croatia
12
16 March 2023
Czechia
12+
9 March 2023
Ecuador
31 March 2023
Estonia
17 March 2023
Finland
Tulossa
15 March 2023
France
TP
17 March 2023
Georgia
R
9 March 2023
Germany
16
10 March 2023
Great Britain
12A
16 March 2023
Greece
K12
9 March 2023
Hong Kong
IIA
16 March 2023
Hungary
16
17 March 2023
Iceland
Unrated
12 April 2023
Indonesia
10 March 2023
Ireland
12A
16 March 2023
Israel
12
27 April 2023
Italy
T
26 May 2023
Japan
9 March 2023
Kazakhstan
16+
16 March 2023
Kyrgyzstan
16+
10 March 2023
Latvia
N12
2 March 2023
Lebanon
10 March 2023
Lithuania
9 March 2023
Macao
B
9 March 2023
Malaysia
P13
9 March 2023
Mexico
B
16 March 2023
Montenegro
16 March 2023
Netherlands
14
9 March 2023
New Zealand
M
31 March 2023
Norway
12
9 March 2023
Paraguay
9 March 2023
Peru
8 March 2023
Philippines
14 April 2023
Poland
16
9 March 2023
Portugal
M/12
9 March 2023
Puerto Rico
PG-13
17 March 2023
Romania
AP12
16 March 2023
Serbia
9 March 2023
Singapore
PG13
16 March 2023
Slovakia
12
14 April 2023
South Africa
20 April 2023
South Korea
12
24 March 2023
Spain
12
17 March 2023
Sweden
11
31 March 2023
Taiwan
6+
16 March 2023
Thailand
10 March 2023
Turkey
16+
2 March 2023
UAE
18TC
10 March 2023
USA
PG-13
16 March 2023
Ukraine
9 March 2023
Uruguay
16 March 2023
Uzbekistan
9 March 2023
Venezuela
10 March 2023
Viet Nam
MPAA
PG-13
Budget
$45,000,000
Worldwide Gross
$60,730,568
Production
Beck Woods, Bron Creative, Columbia Pictures
Also known as
65, 65: Al borde de la extinción, 65 - Ameaça Pré-Histórica, 65 - Fuga dalla Terra, 65 : La Terre d'avant, 65: Išnykimo riba, 65: The End Is Only the Beginning, 65：恐怖行星, 65：絕境逃生, 65／シックスティ・ファイブ, Cuộc Chiến Thời Tiền Sử, samotsdakhuti, vat'sunhing, 65 - La Terre d'avant, Sixty-five, Útek z planéty dinosaurov, 65 Millionen Jahre zuvor führte die Suche nach einer neuen Welt zur urzeitlichen Erde, 65 - Vor 65 Millionen Jahren hatte die prähistorische Erde einen Besucher, 65 - The End is only the Beginning, שישים וחמש, 逃出白垩纪
More