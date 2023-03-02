Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of 65
5.8
65 - Trailer
Kinoafisha Films 65
5.8

65

, 2023
65
Canada, USA / Adventure, Drama, Sci-Fi / 18+
Trailers
Poster of 65
5.8
65 - Trailer
65  Trailer

Synopsis

An astronaut crash lands on a mysterious planet only to discover he's not alone.

Cast

Adam Driver
Adam Driver
Mills
Ariana Greenblatt
Ariana Greenblatt
Koa
Chloe Coleman
Chloe Coleman
Nevine
Nika King
Nika King
Nevine's Mom
Brian Dare
Brian Dare
Zoic Ship
Director Scott Beck, Bryan Woods
Writer Scott Beck, Bryan Woods, Sam Raimi
Composer Chris Bacon, Danny Elfman
Cast and Crew

Film details

Country Canada / USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2023
Online premiere 7 April 2023
World premiere 2 March 2023
Release date
9 March 2023 Argentina
9 March 2023 Australia M
9 March 2023 Austria
9 March 2023 Azerbaijan 16+
8 March 2023 Belgium 14
9 March 2023 Bolivia
9 March 2023 Brazil 12
17 March 2023 Bulgaria C+
9 March 2023 Chile
31 March 2023 China
9 March 2023 Colombia
16 March 2023 Croatia 12
16 March 2023 Czechia 12+
9 March 2023 Ecuador
31 March 2023 Estonia
17 March 2023 Finland Tulossa
15 March 2023 France TP
17 March 2023 Georgia R
9 March 2023 Germany 16
10 March 2023 Great Britain 12A
16 March 2023 Greece K12
9 March 2023 Hong Kong IIA
16 March 2023 Hungary 16
17 March 2023 Iceland Unrated
12 April 2023 Indonesia
10 March 2023 Ireland 12A
16 March 2023 Israel 12
27 April 2023 Italy T
26 May 2023 Japan
9 March 2023 Kazakhstan 16+
16 March 2023 Kyrgyzstan 16+
10 March 2023 Latvia N12
2 March 2023 Lebanon
10 March 2023 Lithuania
9 March 2023 Macao B
9 March 2023 Malaysia P13
9 March 2023 Mexico B
16 March 2023 Montenegro
16 March 2023 Netherlands 14
9 March 2023 New Zealand M
31 March 2023 Norway 12
9 March 2023 Paraguay
9 March 2023 Peru
8 March 2023 Philippines
14 April 2023 Poland 16
9 March 2023 Portugal M/12
9 March 2023 Puerto Rico PG-13
17 March 2023 Romania AP12
16 March 2023 Serbia
9 March 2023 Singapore PG13
16 March 2023 Slovakia 12
14 April 2023 South Africa
20 April 2023 South Korea 12
24 March 2023 Spain 12
17 March 2023 Sweden 11
31 March 2023 Taiwan 6+
16 March 2023 Thailand
10 March 2023 Turkey 16+
2 March 2023 UAE 18TC
10 March 2023 USA PG-13
16 March 2023 Ukraine
9 March 2023 Uruguay
16 March 2023 Uzbekistan
9 March 2023 Venezuela
10 March 2023 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $45,000,000
Worldwide Gross $60,730,568
Production Beck Woods, Bron Creative, Columbia Pictures
Also known as
65, 65: Al borde de la extinción, 65 - Ameaça Pré-Histórica, 65 - Fuga dalla Terra, 65 : La Terre d'avant, 65: Išnykimo riba, 65: The End Is Only the Beginning, 65：恐怖行星, 65：絕境逃生, 65／シックスティ・ファイブ, Cuộc Chiến Thời Tiền Sử, samotsdakhuti, vat'sunhing, 65 - La Terre d'avant, Sixty-five, Útek z planéty dinosaurov, 65 Millionen Jahre zuvor führte die Suche nach einer neuen Welt zur urzeitlichen Erde, 65 - Vor 65 Millionen Jahren hatte die prähistorische Erde einen Besucher, 65 - The End is only the Beginning, שישים וחמש, 逃出白垩纪

Film rating

5.8
Rate 26 votes
5.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3454 In the Adventure genre  650 In the Drama genre  1278 In the Sci-Fi genre  448 In films of Canada  76 In films of USA  2041 In films of 2023  218
Updated 19 February 2026

Film Trailers

All trailers
65 - Trailer
65 Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
Parallel Tales
Parallel Tales
2026, France / Belgium / Italy / USA / Saudi Arabia, Crime, Drama, Detective
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more