Kinoafisha Films Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday
Avengers: Doomsday - teaser 4
Avengers: Doomsday  teaser 4
Country USA
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 2026
World premiere 16 December 2026
Release date
17 December 2026 Russia
17 December 2026 Argentina
18 December 2026 Australia
18 December 2026 Brazil
18 December 2026 Canada
17 December 2026 Croatia
18 December 2026 Czechia
18 December 2026 France
18 December 2026 Germany
18 December 2026 Great Britain
16 December 2026 Hong Kong
17 December 2026 Iceland Unrated
18 December 2026 India
16 December 2026 Indonesia
17 December 2026 Israel
16 December 2026 Italy T
18 December 2026 Japan
18 December 2026 Latvia (none)
18 December 2026 Lithuania N
17 December 2026 Singapore
16 December 2026 South Korea 12
18 December 2026 Spain
16 December 2026 Taiwan
17 December 2026 Thailand
18 December 2026 Turkey
18 December 2026 USA
18 December 2026 Ukraine
18 December 2026 Viet Nam
Production Marvel Studios, AGBO, The Walt Disney Company
Also known as
Avengers: Doomsday, Avengers 5, Avengers: The Kang Dynasty, Мстители: Доктор Дум, Avengers: Ngày Tận Thế, Bosszúállók: Doctor Doom ébredése, Keršytojai 5, Qasoskorlar: Qiyomat kuni, Vingadores: Doutor Destino, Εκδικητές: Η άνοδος του Doctor Doom, Месники: Судний день, Осветници: Успон доктора Дума, अवेंजर्स: डूम्सडे, 復仇者聯盟：末日之戰, 復仇者聯盟：末日崛起
Director
Anthony Russo
Anthony Russo
Joe Russo
Joe Russo
Cast
Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
Chris Hemsworth
Chris Hemsworth
Anthony Mackie
Anthony Mackie
Paul Rudd
Paul Rudd
Similar films for Avengers: Doomsday
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 8.0
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Erik Lehnsherr Death comes for us all. It's all I know for sure. The question isn't: are you prepared to die? The question is: who would you be when you close your eyes?
Film Trailers All trailers
Avengers: Doomsday - teaser 4
Avengers: Doomsday Teaser 4
Avengers: Doomsday - teaser 3
Avengers: Doomsday Teaser 3
