Cast
Ilya Aksenov
Georgiy Gladyshev
Mikhail Aksenov
Vanya Gladyshev
Nikolay Aksenov
Vitya Gladyshev
Nastya Aksenova
Nastya Gladysheva
Mariya Bocharova
Masha Gladysheva
Varvara Bocharova
Varvara Bocharova
Timofei Fyodorov
Sergey Gladyshev
Viktor Gladyshev
Viktor Gladyshev
Elena Katina
Anna Antonovna Glotikova
Nina Katina
Doch Glotikovykh
Cast and Crew
Director
Yuliya Bocharova
Writer
Yuliya Bocharova, Tamara Kartashyova, Daria Petrenko, Natalya Sukhinina
Composer
Mikhail Fomin
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 19 minutes
Production year
2025
World premiere
10 April 2025
Worldwide Gross
$62,707
Production
Abris, Nord Star Production
Also known as
Iyunskaya polyn, The Wormwood of June, Июньская полынь