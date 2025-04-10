Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Iyunskaya polyn
9.1
Iyunskaya polyn - Trailer
Kinoafisha Films Iyunskaya polyn
9.1

Iyunskaya polyn

, 2025
Iyunskaya polyn
Russia / Documentary / 18+
Trailers
Going 12
Not going 4
Poster of Iyunskaya polyn
9.1
Going 12
Not going 4
Iyunskaya polyn - Trailer
Iyunskaya polyn  Trailer

Cast

Ilya Aksenov
Georgiy Gladyshev
Mikhail Aksenov
Vanya Gladyshev
Nikolay Aksenov
Vitya Gladyshev
Nastya Aksenova
Nastya Gladysheva
Mariya Bocharova
Masha Gladysheva
Varvara Bocharova
Varvara Bocharova
Timofei Fyodorov
Sergey Gladyshev
Viktor Gladyshev
Viktor Gladyshev
Elena Katina
Anna Antonovna Glotikova
Nina Katina
Doch Glotikovykh
Director Yuliya Bocharova
Writer Yuliya Bocharova, Tamara Kartashyova, Daria Petrenko, Natalya Sukhinina
Composer Mikhail Fomin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 19 minutes
Production year 2025
World premiere 10 April 2025
Release date
10 April 2025 Russia ЦЕНТР КИНО
Worldwide Gross $62,707
Production Abris, Nord Star Production
Also known as
Iyunskaya polyn, The Wormwood of June, Июньская полынь

Film rating

9.1
Rate 16 votes
8.1 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Films of 2025  Best Russian Films 

Film Trailers

All trailers
Iyunskaya polyn - Trailer
Iyunskaya polyn Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more