Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of G.I. Joe: Retaliation
Poster of G.I. Joe: Retaliation
Poster of G.I. Joe: Retaliation
Poster of G.I. Joe: Retaliation
Poster of G.I. Joe: Retaliation
Poster of G.I. Joe: Retaliation
Poster of G.I. Joe: Retaliation
Poster of G.I. Joe: Retaliation
Poster of G.I. Joe: Retaliation
Poster of G.I. Joe: Retaliation
Poster of G.I. Joe: Retaliation
Poster of G.I. Joe: Retaliation
Poster of G.I. Joe: Retaliation
Poster of G.I. Joe: Retaliation
Poster of G.I. Joe: Retaliation
Poster of G.I. Joe: Retaliation
Poster of G.I. Joe: Retaliation
Poster of G.I. Joe: Retaliation
Poster of G.I. Joe: Retaliation
Poster of G.I. Joe: Retaliation
Poster of G.I. Joe: Retaliation
Рейтинги
6.2 IMDb Rating: 5.7
Rate
21 posters
Kinoafisha Films G.I. Joe: Retaliation

G.I. Joe: Retaliation

G.I. Joe 2: Retaliation 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

The G.I. Joes are not only fighting their mortal enemy Cobra; they are forced to contend with threats from within the government that jeopardize their very existence.
G.I. Joe: Retaliation - trailer in russian 3
G.I. Joe: Retaliation  trailer in russian 3
Country USA / Canada
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2012
Online premiere 1 January 2022
World premiere 27 March 2013
Release date
27 March 2013 Russia Централ Партнершип 12+
28 March 2013 Argentina
28 March 2013 Australia
28 March 2013 Belarus
3 April 2013 Belgium
29 March 2013 Brazil
29 March 2013 Bulgaria
29 March 2013 Canada
29 March 2013 Colombia
11 April 2013 Czechia
28 March 2013 Denmark
29 March 2013 Estonia
5 April 2013 Finland
27 March 2013 France
27 March 2013 Germany
27 March 2013 Great Britain
28 March 2013 Hong Kong
3 April 2013 Hungary
29 March 2013 Iceland
27 March 2013 Ireland
28 March 2013 Italy
30 March 2013 Japan
28 March 2013 Kazakhstan
29 March 2013 Lithuania
29 March 2013 Mexico
3 April 2013 Netherlands
28 March 2013 New Zealand
29 March 2013 Norway
12 April 2013 Panama
12 April 2013 Poland
29 March 2013 Portugal
29 March 2013 Romania
3 May 2013 Singapore
28 March 2013 Slovakia
17 May 2013 South Africa
28 March 2013 South Korea
27 March 2013 Spain
27 March 2013 Sweden
27 March 2013 Thailand
29 March 2013 Turkey
29 March 2013 USA
27 March 2013 Ukraine
28 March 2013 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $130,000,000
Worldwide Gross $375,740,705
Production Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Skydance Media
Also known as
G.I. Joe: Retaliation, G.I. Joe: El contraataque, G.I. Joe: Retaliação, Biệt Đội G.I. Joe: Báo Thù, Eilinis Džo. Kerštas, G.I. Joe - Die Abrechnung, G.I. Joe - La vendetta, G.I. Joe : Conspiration, G.I. Joe 2, G.I. Joe 2: Kättemaks, G.I. Joe 2: Odveta, G.I. Joe El Contraataque, G.I. Joe: Antipoina, G.I. Joe: Back 2 Revenge, G.I. Joe: Gengældelsen, G.I. Joe: Kosto, G.I. Joe: La venganza, G.I. Joe: Les représailles, G.I. Joe: Megtorlás, G.I. Joe: Misilleme, G.I. Joe: Odwet, G.I. Joe: Osveta, G.I. Joe: Razbunarea, G.I. Joe: Represalii, G.I. Joe: sogrim heshbon, G.I. Joe: Αντίποινα, G.I. Joe: Атака кобри 2, G.I. Joe: Бросок кобры 2, G.I. Joe: Ответен удар, G.I.Joe 2: Atmaksa, G.I.ジョー　バック2リベンジ, Џи-Ај Џо: Одмазда, جي. أي. جو: الانتقام, जी. आय. जो: प्रतिशोध, 特種部隊2：正面對決
Director
Jon Chu
Jon Chu
Cast
Bruce Willis
Bruce Willis
Channing Tatum
Channing Tatum
Dwayne Johnson
Dwayne Johnson
Adrianne Palicki
Adrianne Palicki
Ray Stevenson
Ray Stevenson
Cast and Crew
Similar films for G.I. Joe: Retaliation
G.I. Joe: The Rise of Cobra 6.6
G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Snake Eyes: G.I. Joe Origins 5.9
Snake Eyes: G.I. Joe Origins (2021)
Faster 7.0
Faster (2010)
Skyscraper 6.9
Skyscraper (2018)
Red Dawn 5.4
Red Dawn (2012)
Fighting 5.8
Fighting (2009)
Doom 6.2
Doom (2005)
White House Down 6.9
White House Down (2013)
Jupiter Ascending 5.2
Jupiter Ascending (2014)
Hercules 6.2
Hercules (2014)
RED 2 7.0
RED 2 (2013)
xXx: Return of Xander Cage 6.0
xXx: Return of Xander Cage (2017)

Film rating

6.2
Rate 45 votes
5.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3014
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Mix 2 April 2015, 12:51
Оценка фильм 5/10. Почему? Пришли вчера на премьеру, 7 человек нас было)), средний возраст 23. Вообщем все хорошо, настроение класс, места топовые,… Read more…
Mix 2 April 2015, 12:51
Ответ на сообщение schmidt270 от 07/04/2013 - 20:46:42
Можно подумать все боевики ты смотришь с одним и тем же восторгом!? Не смеши...)) по моему… Read more…
Quotes
Roadblock In the immortal words of Jay-Z: "Whatever deity may guide my life, dear lord don't let me die tonight. But if I shall before I wake, I'd accept my fate."
Film Trailers All trailers
G.I. Joe: Retaliation - trailer in russian 3
G.I. Joe: Retaliation Trailer in russian 3
G.I. Joe: Retaliation - russian fragment 1
G.I. Joe: Retaliation Russian fragment 1
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more