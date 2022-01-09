Menu
7.0 IMDb Rating: 6.2
Fireheart

Fireheart

Fireheart 18+
Fireheart - trailer in russian
Fireheart  trailer in russian
Country France / Canada
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2022
Online premiere 15 February 2022
World premiere 9 January 2022
Release date
12 February 2022 Russia Централ Партнершип 6+
10 February 2022 Argentina
24 February 2022 Brazil
13 July 2022 Canada
8 March 2025 China
22 November 2022 Denmark
4 February 2022 Estonia PERE
2 February 2022 France
11 February 2022 Great Britain U
19 January 2023 Greece
18 August 2022 Hong Kong I
17 February 2022 Kazakhstan 6+
11 February 2022 Lithuania V
3 February 2022 Mexico
20 April 2022 Netherlands
15 July 2022 Poland BO
13 May 2022 Romania
23 February 2023 Serbia
10 March 2022 Singapore
5 May 2022 Slovakia 7
28 June 2023 South Korea All
20 May 2022 Spain
12 August 2022 Sweden
26 May 2022 Thailand G
22 April 2022 Turkey 6A
12 May 2023 Viet Nam
Budget 35,000,000 CAD
Worldwide Gross $6,245,634
Production SND Films, Caramel Films, eOne Films
Also known as
Fireheart, Corazón de fuego, Coração de Fogo, Vaillante, 烈火少女, Cesur İtfaiyeci, Cô Bé Cứu Hoả, Eldsjäl, Ildsjæl, Ildsjel, Inimă de foc: Neînfricata, Înimă de foc: Neînfricata, Lev shel Esh, Liepsnojanti širdis, Luce: Accendi il tuo coraggio, Niezgaszalni, Tulesüda, Tulisielu, Tűz a szívben, Ugunssirds, Η μικρή πυροσβέστης, Огнено сърце, Пламенное сердце, Полум'яне серце, 파이어하트, 了不起的乔西娅
Director
Theodore Ty
Laurent Zeitoun
Cast
Laurie Holden
Kenneth Branagh
Olivia Cooke
William Shatner
Cast and Crew
Best Animated Feature Films of All Time

Cartoon rating

7.0
Rate 20 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1812
Cartoon reviews

User 25 February 2022, 12:35
Слегка скучноват
Fireheart - trailer in russian
Fireheart Trailer in russian
