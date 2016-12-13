Menu
6.6 IMDb Rating: 5.5
Kinoafisha Films Resident Evil: The Final Chapter

Resident Evil: The Final Chapter

Resident Evil: The Final Chapter 18+
Synopsis

Alice returns to where the nightmare began: The Hive in Raccoon City, where the Umbrella Corporation is gathering its forces for a final strike against the only remaining survivors of the apocalypse.
Resident Evil: The Final Chapter - trailer in russian 3
Resident Evil: The Final Chapter  trailer in russian 3
Country Germany / Australia / Canada / France
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2016
Online premiere 27 April 2017
World premiere 13 December 2016
Release date
10 February 2017 Russia WDSSPR 18+
26 January 2017 Australia
10 February 2017 Belarus
26 January 2017 Brazil
26 January 2017 Czechia
2 February 2017 Denmark
27 January 2017 Estonia
25 January 2017 France
26 January 2017 Germany
27 January 2017 Great Britain
26 January 2017 Greece
26 January 2017 Hungary
3 February 2017 India
3 February 2017 Ireland
16 February 2017 Italy
23 December 2016 Japan
10 February 2017 Kazakhstan
3 February 2017 Lithuania N-16
26 January 2017 Netherlands
27 January 2017 Poland
26 January 2017 Portugal
26 January 2017 Slovakia
25 January 2017 South Korea
3 February 2017 Spain
3 February 2017 Sweden
24 February 2017 Turkey
27 January 2017 USA
16 February 2017 Ukraine
10 February 2017 Viet Nam
MPAA R
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $312,242,626
Production Constantin Film, Davis Films, Impact Pictures
Also known as
Resident Evil: The Final Chapter, Resident Evil: Capítulo final, Biohazard: The Final, Обитель зла: Последняя глава, A Kaptár: Utolsó fejezet, Absoliutus blogis: Pabaiga, Ha'o'yev she'bifnim: Perek ha'siyoum, Nevidno zlo: zadnje poglavje, Nezūdošais ļaunums: Pēdējā nodaļa, Ölümcül Deney 6: Son Bölüm, Resident Evil : Chapitre final, Resident Evil 6, Resident Evil 6: O Capítulo Final, Resident Evil 6: Viimane peatükk, Resident Evil: Capitolul final, Resident Evil: El capítulo final, Resident Evil: Insurgence, Resident Evil: Konačno Poglavlje, Resident Evil: L'ultime chapitre, Resident Evil: Ostatni rozdział, Resident Evil: Posledná kapitola, Resident Evil: Poslední kapitola, Resident Evil: Rising, Resident Evil: Το τελευταίο κεφάλαιο, Şərin iqamətgahı: Sonuncu qisas, Vùng Đất Quỷ Dữ: Hồi Cuối, Yovuzlik maskani 6, Yovuzlik maskani: So'nggi qism, Заразно зло: Финалът, Зұлымдық мекені: Соңғы тарау, Оселя зла: Фінальна битва, Притајено зло: Последње поглавље, バイオハザード：ザ・ファイナル, 惡靈古堡：最終章
Director
Paul W.S. Anderson
Paul W.S. Anderson
Cast
Milla Jovovich
Milla Jovovich
Wentworth Miller
Wentworth Miller
Spencer Locke
Spencer Locke
Sienna Guillory
Sienna Guillory
Shawn Roberts
Shawn Roberts
6.6
5.5 IMDb
Quotes
Alicia Marcus I still own 50% of this company.
Dr. Isaacs And what do you intend to do with that?
Alicia Marcus You are co-owner of this corporation, but Wesker... Wesker is still an employee.
Wesker I don't have to take your orders. My loyalties are with him.
Alicia Marcus I know. Albert Wesker, you're fired.
Resident Evil: The Final Chapter - trailer in russian 3
Resident Evil: The Final Chapter Trailer in russian 3
Resident Evil: The Final Chapter - trailer in russian 2
Resident Evil: The Final Chapter Trailer in russian 2
