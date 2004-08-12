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Poster of Alien vs. Predator
6.1
Kinoafisha Films Alien vs. Predator
6.1

Alien vs. Predator

, 2004
AVP: Alien vs. Predator
USA, Canada, Germany, Greece, Great Britain / Action, Horror, Adventure, Sci-Fi, Thriller, War / 18+
Poster of Alien vs. Predator
6.1

Cast

Raoul Bova
Raoul Bova
Sebastian de Rosa
Colin Salmon
Colin Salmon
Maxwell Stafford
Lance Henriksen
Lance Henriksen
Charles Bishop Weyland
Ewen Bremner
Ewen Bremner
Graeme Miller
Agathe de La Boulaye
Adele Rousseau
Carsten Norgaard
Rusten Quinn
Joseph Rye
Joe Connors
Sanaa Lathan
Sanaa Lathan
Alexa Woods
Tommy Flanagan
Tommy Flanagan
Mark Verheiden
Sam Troughton
Sam Troughton
Thomas Parks
Director Paul Anderson, Paul W.S. Anderson
Writer Dan O'Bannon, Paul W.S. Anderson, Ronald Shusett, Jim Thomas
Composer Harald Kloser
Cast and Crew

Film details

Country USA / Canada / Germany / Greece / Great Britain
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2004
Online premiere 23 February 2021
World premiere 12 August 2004
Release date
21 October 2004 Russia 12+
16 September 2004 Argentina
30 September 2004 Australia
5 November 2004 Austria
10 November 2004 Bahrain
21 October 2004 Belarus
3 November 2004 Belgium
23 September 2004 Bolivia
3 September 2004 Brazil
22 October 2004 Bulgaria
13 August 2004 Canada
9 September 2004 Chile
17 September 2004 Colombia
18 November 2004 Croatia
4 November 2004 Czechia
19 November 2004 Denmark
16 September 2004 Dominican Republic
17 September 2004 Ecuador
24 November 2004 Egypt
29 October 2004 Estonia
29 October 2004 Finland
27 October 2004 France
4 November 2004 Germany
22 October 2004 Great Britain
12 November 2004 Greece
9 September 2004 Hong Kong
28 October 2004 Hungary
29 October 2004 Iceland
1 October 2004 India
7 September 2004 Indonesia
22 October 2004 Ireland
28 October 2004 Israel
19 November 2004 Italy
8 September 2004 Jamaica
18 December 2004 Japan
22 October 2004 Kazakhstan
17 November 2004 Kuwait
26 November 2004 Latvia
28 October 2004 Lebanon
19 November 2004 Lithuania
26 August 2004 Malaysia
10 September 2004 Mexico
28 October 2004 Netherlands
30 September 2004 New Zealand
3 January 2005 North Macedonia
12 December 2004 Norway
17 September 2004 Panama
9 September 2004 Peru
18 August 2004 Philippines
5 November 2004 Poland
28 October 2004 Portugal
12 August 2004 Puerto Rico
12 November 2004 Romania
11 November 2004 Serbia
19 August 2004 Singapore
4 November 2004 Slovenia
29 October 2004 South Africa
3 September 2004 South Korea
19 November 2004 Spain
5 November 2004 Sweden
4 November 2004 Switzerland
28 August 2004 Taiwan
12 August 2004 Thailand
18 August 2004 Trinidad and Tobago
28 October 2004 Turkey
10 November 2004 UAE
13 August 2004 USA
21 October 2004 Ukraine
17 September 2004 Uruguay
29 October 2004 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $177,427,090
Production Twentieth Century Fox, Davis Entertainment, Brandywine Productions
Also known as
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Film rating

6.1
Rate 37 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3173 In the Action genre  709 In the Horror genre  330 In the Adventure genre  594 In the Sci-Fi genre  411 In the Thriller genre  656 In the War genre  121 In films of USA  1913 In films of Canada  67 In films of Germany  125 In films of Greece  3 In films of Great Britain  252 In films of 2004  49
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soundtrack Alien vs. Predator

Quotes

Sebastian de Rosa Thousands of years ago, these hunters found a backwater planet. They taught humans how to build, and were worshiped as gods. Every hundred years, the gods would return. And when they did, they would expect a sacrifice. Humans were used to breed the ultimate prey. The hunters would battle with these great serpents to prove themselves worthy to carry the mark. But if the hunters lost, they made sure nothing survived. An entire civilization wiped out overnight.
Alexa Woods So, the humanoids, the hunters, they brought those creatures here to hunt?
Sebastian de Rosa And they use us like cattle. We're hosts for them to breed. The heat bloom was designed to lure us down here. This whole thing was a trap. Without us, there could be no hunt.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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