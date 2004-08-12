CountryUSA / Canada / Germany / Greece / Great Britain
Runtime1 hour 41 minutes
Production year2004
Online premiere23 February 2021
World premiere12 August 2004
Release date
21 October 2004
Russia
12+
16 September 2004
Argentina
30 September 2004
Australia
5 November 2004
Austria
10 November 2004
Bahrain
21 October 2004
Belarus
3 November 2004
Belgium
23 September 2004
Bolivia
3 September 2004
Brazil
22 October 2004
Bulgaria
13 August 2004
Canada
9 September 2004
Chile
17 September 2004
Colombia
18 November 2004
Croatia
4 November 2004
Czechia
19 November 2004
Denmark
16 September 2004
Dominican Republic
17 September 2004
Ecuador
24 November 2004
Egypt
29 October 2004
Estonia
29 October 2004
Finland
27 October 2004
France
4 November 2004
Germany
22 October 2004
Great Britain
12 November 2004
Greece
9 September 2004
Hong Kong
28 October 2004
Hungary
29 October 2004
Iceland
1 October 2004
India
7 September 2004
Indonesia
22 October 2004
Ireland
28 October 2004
Israel
19 November 2004
Italy
8 September 2004
Jamaica
18 December 2004
Japan
22 October 2004
Kazakhstan
17 November 2004
Kuwait
26 November 2004
Latvia
28 October 2004
Lebanon
19 November 2004
Lithuania
26 August 2004
Malaysia
10 September 2004
Mexico
28 October 2004
Netherlands
30 September 2004
New Zealand
3 January 2005
North Macedonia
12 December 2004
Norway
17 September 2004
Panama
9 September 2004
Peru
18 August 2004
Philippines
5 November 2004
Poland
28 October 2004
Portugal
12 August 2004
Puerto Rico
12 November 2004
Romania
11 November 2004
Serbia
19 August 2004
Singapore
4 November 2004
Slovenia
29 October 2004
South Africa
3 September 2004
South Korea
19 November 2004
Spain
5 November 2004
Sweden
4 November 2004
Switzerland
28 August 2004
Taiwan
12 August 2004
Thailand
18 August 2004
Trinidad and Tobago
28 October 2004
Turkey
10 November 2004
UAE
13 August 2004
USA
21 October 2004
Ukraine
17 September 2004
Uruguay
29 October 2004
Venezuela
MPAAPG-13
Budget$60,000,000
Worldwide Gross$177,427,090
ProductionTwentieth Century Fox, Davis Entertainment, Brandywine Productions
Also known as
AVP: Alien vs. Predator, Alien vs. Predator, Alien vs. depredador, Alien vs. Predador, AVP, Чужой против Хищника, Alien enantion Kynigou, Alien Predator'e Karşı, Alien protiv Predatora, Alien versus Predator, Alien vs Predador, Alien vs Predator - viimane kokkupõrge, Alien vs. Prédateur, Alien vs. Predator - A Halál a Ragadozó ellen, AVP: एलियन vs. प्रेडेटर, Bigane Alayhe Predator, Cuộc Chiến Dưới Tháp Cổ, Obcy kontra Predator, Svešais pret Plēsoņu, Svetimas prieš Grobuonį, Vetřelec vs. Predátor, Votrelec vs. Predátor, Άλιεν εναντίον Κυνηγού, Осми путник против предатора, Пришълецът срещу хищникът, Туђин против предатора, Чужий проти хижака, エイリアンVS.プレデター, 异形大战铁血战士, 異形戰場, AVP 1։ Alien vs. Predator, Tudin protiv predatora, Álien Enantíon Kynigoú, Alien vs Depredador, Alien vs Predator - A Halál a Ragadozó ellen, Chuzhoy protiv Khishchnika, Chuzhyy proty Khyzhaka, Prishŭletsŭt sreshtu khishtnikŭt, Vetřelci vs. Predátor, הטורף נגד הנוסע השמיני, 异形战场, 異獸戰, 에이리언 VS 프레데터, 에이리언 vs. 프레데터, Alien vs Predator
Sebastian de RosaThousands of years ago, these hunters found a backwater planet. They taught humans how to build, and were worshiped as gods. Every hundred years, the gods would return. And when they did, they would expect a sacrifice. Humans were used to breed the ultimate prey. The hunters would battle with these great serpents to prove themselves worthy to carry the mark. But if the hunters lost, they made sure nothing survived. An entire civilization wiped out overnight.
Alexa WoodsSo, the humanoids, the hunters, they brought those creatures here to hunt?
Sebastian de RosaAnd they use us like cattle. We're hosts for them to breed. The heat bloom was designed to lure us down here. This whole thing was a trap. Without us, there could be no hunt.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.