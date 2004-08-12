Sebastian de Rosa Thousands of years ago, these hunters found a backwater planet. They taught humans how to build, and were worshiped as gods. Every hundred years, the gods would return. And when they did, they would expect a sacrifice. Humans were used to breed the ultimate prey. The hunters would battle with these great serpents to prove themselves worthy to carry the mark. But if the hunters lost, they made sure nothing survived. An entire civilization wiped out overnight.

Alexa Woods So, the humanoids, the hunters, they brought those creatures here to hunt?