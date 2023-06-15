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Poster of The Canterville Ghost
6.9
The Canterville Ghost - Trailer
Kinoafisha Films The Canterville Ghost
6.9

The Canterville Ghost

, 2022
The Canterville Ghost
Canada, Great Britain / Animation, Comedy / 18+
Trailers
Poster of The Canterville Ghost
6.9
The Canterville Ghost - Trailer
The Canterville Ghost  Trailer

Synopsis

An American family moves in to the Canterville Chase, a London mansion that has been haunted by ghost Sir Simon De Canterville for 300 years.

Cast

Hugh Laurie
Hugh Laurie
Old Duke
Freddie Highmore
Freddie Highmore
Henry Duke of Cheshire
Toby Jones
Toby Jones
The Reverend Chasuble aka The Vicar
Imelda Staunton
Imelda Staunton
Mrs. Umney
Stephen Fry
Stephen Fry
Gardener
Emily Carey
Emily Carey
Virginia Otis
Meera Syal
Meera Syal
Lucretia Otis
David Harewood
David Harewood
Hiram Otis
Miranda Hart
Miranda Hart
Algernean Van Finchley
Jakey Schiff
Louis Otis
Director Kim Burdon, Robert Chandler
Writer Corey Edwards, Giles New, Keiron Self, Oscar Wilde
Composer Craig Stuart Garfinkle, Eimear Noone
Cast and Crew

Animated film details

Country Canada / Great Britain
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2022
Online premiere 5 December 2023
World premiere 15 June 2023
Release date
7 December 2023 Russia Ten Letters
11 January 2024 Australia PG
7 December 2023 Azerbaijan 6+
7 December 2023 Bulgaria
26 October 2023 Czechia U
27 October 2023 Estonia
22 September 2023 Great Britain PG
6 December 2024 Indonesia
28 September 2023 Israel All
18 January 2024 Italy
26 October 2023 Kazakhstan 6+
21 December 2023 Kyrgyzstan
17 November 2023 Latvia 7+
8 December 2023 Lithuania N7
5 September 2024 Mexico A
7 December 2023 Moldova
9 November 2023 Montenegro
20 October 2023 Poland
23 October 2025 Portugal
27 October 2023 Romania
9 November 2023 Serbia
26 February 2025 South Korea ALL
26 January 2024 Spain
29 March 2024 Taiwan 6+
20 October 2023 Tajikistan
5 September 2025 Turkey
5 October 2023 UAE PG
20 October 2023 USA PG
28 December 2023 Ukraine
21 December 2023 Uzbekistan 6+
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $3,902,737
Production Align, Melmoth Films, Space Age Films
Also known as
The Canterville Ghost, El fantasma de Canterville, O Fantasma de Canterville, Кентервильское привидение, A canterville-i kísértet, Canterville'i lossi vaim, Canterville'in Gizemli Şatosu, Das Gespenst von Canterville, Ha'Rou'akh Ba'Tirra, Il fantasma di Canterville, Kaenteobilui yuryeong, Le fantôme de Canterville, Mi Amigo El Fantasma, Sposób na ducha, Strašidlo cantervillské, Ο χορός των φαντασμάτων, Кентервільський привид, 坎特维尔的幽灵, 老鬼當家, Il fantasma di Canterville - Un amico molto spettrale, کانترویل, Кентервільский привид

Cartoon rating

6.9
Rate 27 votes
5.9 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  2089 In the Animation genre  273 In the Comedy genre  505 In films of Canada  28 In films of Great Britain  172 In films of 2022  60
Updated 25 February 2026

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The Canterville Ghost - Trailer
The Canterville Ghost Trailer
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