Also known as

The Canterville Ghost, El fantasma de Canterville, O Fantasma de Canterville, Кентервильское привидение, A canterville-i kísértet, Canterville'i lossi vaim, Canterville'in Gizemli Şatosu, Das Gespenst von Canterville, Ha'Rou'akh Ba'Tirra, Il fantasma di Canterville, Kaenteobilui yuryeong, Le fantôme de Canterville, Mi Amigo El Fantasma, Sposób na ducha, Strašidlo cantervillské, Ο χορός των φαντασμάτων, Кентервільський привид, 坎特维尔的幽灵, 老鬼當家, Il fantasma di Canterville - Un amico molto spettrale, کانترویل, Кентервільский привид

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