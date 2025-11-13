Menu
Top Films
Top 1000 Films
2025
Top films of 2025
Top 1000
Most Anticipated
Now Playing
TV Shows
9.1
1
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Action, Adventure, Animation
2025, Japan
Rate
Watch trailer
Tickets
8.7
2
F1
Sport
2025, USA
Rate
Watch trailer
Tickets
8.7
3
How to Train Your Dragon
Action, Adventure, Family
2025, USA
Rate
Watch trailer
Tickets
8.6
4
Dan Da Dan: Evil Eye
Animation
2025, Japan
Rate
Watch trailer
8.6
5
Las guerreras k-pop
Action, Adventure, Animation
2025, USA
Rate
Watch trailer
Tickets
8.2
6
Ne Zha 2
Animation, Drama, Fantasy
2025, China
Rate
Watch trailer
Tickets
8.0
7
The Bad Guys 2
Adventure, Animation, Comedy
2025, Japan / USA
Rate
Watch trailer
Tickets
7.9
8
Lilo & Stitch
Action, Adventure, Comedy
2025, USA
Rate
Watch trailer
Tickets
7.8
9
Weapons
Drama, Horror, Detective
2025, USA
Rate
Watch trailer
Tickets
7.8
10
Thunderbolts*
Action, Adventure, Sci-Fi
2025, USA
Rate
Watch trailer
7.8
11
Final Destination: Bloodline
Horror
2025, USA
Rate
Watch trailer
7.8
12
Klyovny ulove
Comedy, Romantic
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
7.7
13
The Conjuring: Last Rites
Horror
2025, USA
Rate
Watch trailer
Tickets
7.7
14
The Gorge
Action, Romantic
2025, USA
Rate
Watch trailer
7.7
15
Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa
Animation
2025, Russia
Rate
Watch trailer
7.6
16
Mission: Impossible 8
Action
2025, USA
Rate
Watch trailer
Tickets
7.6
17
Chasing the Wind
Drama, Romantic
2025, Turkey
Rate
Watch trailer
7.6
18
Reketir 3
Drama, Crime
2025, Kazakhstan
Rate
Watch trailer
7.5
19
Konchitsya leto
Drama
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
7.5
20
The King of Kings
Animation, Family
2025, South Korea
Rate
Watch trailer
7.5
21
The Fantastic Four: First Steps
Action, Adventure, Sci-Fi
2025, USA
Rate
Watch trailer
Tickets
7.4
22
Patrul'. Posledniy prikaz
Comedy
2025, Kazakhstan
Rate
Watch trailer
7.4
23
Sinners
Drama
2025, USA
Rate
Watch trailer
7.4
24
Ballerina
Action, Thriller
2025, USA
Rate
Watch trailer
7.4
25
Elio
Adventure, Animation, Comedy, Sci-Fi, Fantasy, Drama, Family
2025, USA
Rate
Watch trailer
Tickets
7.4
26
Superman
Action, Adventure, Fantasy
2025, USA
Rate
Watch trailer
Tickets
7.4
27
Tuda
Romantic
2025, Russia
Rate
Watch trailer
7.3
28
Odin khoroshiy den
Romantic
2025, Russia
Rate
Watch trailer
7.3
29
Begi
Comedy, Crime
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
7.3
30
The Ugly Stepsister
Comedy, Drama, Horror
2025, Denmark / Norway / Poland / Sweden
Rate
Watch trailer
Tickets
7.3
31
Zloy Gorod
Action, Drama, History
2025, Russia
Rate
Watch trailer
7.3
32
Freakier Friday
Family, Comedy, Fantasy
2025, USA
Rate
Watch trailer
Tickets
7.2
33
Bring Her Back
Horror
2025, Australia / USA
Rate
Watch trailer
7.2
34
The Long Walk
Horror
2025, USA
Rate
Watch trailer
Tickets
7.2
35
Deniskiny rasskazy
Adventure, Comedy, Family
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
7.2
36
Den of Thieves 2: Pantera
Action, Crime
2025, USA
Rate
Watch trailer
7.1
37
Fight or Flight
Action, Comedy
2025, USA
Rate
Watch trailer
7.1
38
Omniscient Reader: The Prophecy
Action, Adventure, Drama
2025, South Korea
Rate
Watch trailer
Tickets
7.1
39
A Working Man
Action, Thriller
2025, Great Britain / USA
Rate
Watch trailer
7.1
40
Jurassic World: Rebirth
Action, Adventure, Sci-Fi
2025, USA
Rate
Watch trailer
Tickets
7.1
41
Gruppa krovi
War, Drama
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
7.1
42
Dracula: A Love Tale
Romantic, Fantasy, Horror
2025, France
Rate
Watch trailer
Tickets
7.1
43
Mickey 17
Adventure, Drama, Sci-Fi
2025, USA
Rate
Watch trailer
7.1
44
Together
Horror, Sci-Fi
2025, USA / Australia
Rate
Watch trailer
Tickets
7.1
45
Caught Stealing
Comedy
2025, USA
Rate
Watch trailer
Tickets
7.1
46
A Minecraft Movie
Fantasy, Action
2025, USA / Sweden / Great Britain
Rate
Watch trailer
Tickets
7.0
47
Plagiator
Drama, Romantic, Sci-Fi
2025, Russia
Rate
Watch trailer
7.0
48
The Accountant 2
Action, Crime, Drama
2025, USA
Rate
Watch trailer
7.0
49
Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina
Drama
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
7.0
50
More na dvoikh
Comedy, Romantic
2025, Russia
Rate
Watch trailer
7.0
51
Manyunya. Den rozhdeniya Ba
Adventure, Comedy, Family
2025, Russia
Rate
Watch trailer
7.0
52
Karate Kid
Action, Drama
2025, USA
Rate
Watch trailer
7.0
53
Batya 2. Ded
Comedy
2025, Russia
Rate
Watch trailer
6.9
54
The Naked Gun
Comedy
2025, USA
Rate
Watch trailer
Tickets
6.9
55
Vsyo, chto tebya kasaetsya
Comedy
2025, Russia
Rate
Watch trailer
6.9
56
Krasnyy shelk
Detective, Action
2025, Russia
Rate
Watch trailer
6.9
57
Kraken
Adventure, Sci-Fi
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
6.8
58
Down
Action, Romantic, Thriller
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
6.8
59
Dorogaya, ya bolshe ne perezvonyu
Comedy, Adventure, Fantasy
2025, Russia
Rate
Watch trailer
6.8
60
The Phoenician Scheme
Action, Comedy
2025, USA
Rate
Watch trailer
6.8
61
The Exit 8
Adventure, Horror, Detective
2025, Japan
Rate
Watch trailer
Tickets
6.8
62
Na derevnyu dedushke
Comedy, Family
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
6.7
63
Nobody 2
Action
2025, USA
Rate
Watch trailer
Tickets
6.7
64
28 Years Later
Horror
2025, Great Britain / USA
Rate
Watch trailer
6.6
65
ON i Ona
Romantic, Sci-Fi
2025, Russia
Rate
Watch trailer
6.6
66
Dangerous Animals
Horror, Thriller
2025, Australia
Rate
Watch trailer
6.5
67
Atel-Matel
Comedy
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
6.5
68
Pets on a Train
Action, Animation, Comedy
2025, France
Rate
Watch trailer
Tickets
6.5
69
M3GAN 2.0
Sci-Fi, Horror
2025, USA
Rate
Watch trailer
6.5
70
Locked
Thriller
2025, USA / Canada / Czechia
Rate
Watch trailer
6.5
71
Finist. Pervyy bogatyr
Adventure, Fantasy
2025, Russia
Rate
Watch trailer
6.4
72
Captain America: Brave New World
Action, Adventure, Sci-Fi
2025, USA
Rate
Watch trailer
6.4
73
Clown in a Cornfield
Comedy, Horror
2025, USA / Canada / Luxembourg
Rate
Watch trailer
6.4
74
Death of a Unicorne
Comedy, Horror
2025, USA
Rate
Watch trailer
6.4
75
Voyna i muzyka
Drama, History, War
2025, Russia
Rate
Watch trailer
6.3
76
Havoc
Action, Thriller
2025, Great Britain
Rate
Watch trailer
6.3
77
Materialists
Romantic
2025, USA
Rate
Watch trailer
Tickets
6.3
78
V spiskakh ne znachilsya
War, History
2025, Russia / Belarus
Rate
Watch trailer
6.2
79
Until Dawn
Horror
2025, USA
Rate
Watch trailer
6.1
80
The Monkey
Horror
2025, USA
Rate
Watch trailer
6.1
81
Kolbasa
Comedy
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
6.0
82
I Know What You Did Last Summer
Horror, Thriller
2025, USA
Rate
Watch trailer
Tickets
6.0
83
Hurry Up Tomorrow
Drama
2025, USA
Rate
Watch trailer
6.0
84
Presence
Horror, Thriller
2025, USA
Rate
Watch trailer
6.0
85
Not Home Alone 2
Family, Comedy
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
5.9
86
The Painted
Horror, Thriller
2025, USA
Rate
Watch trailer
5.9
87
Sokrovishcha gnomov
Comedy, Adventure, Family
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
5.8
88
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 2
Animation
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
5.8
89
Final
Drama, Sport
2025, Russia
Rate
Watch trailer
5.8
90
Solovey protiv Muromtsa
Adventure
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
5.8
91
Zhdun
Comedy, Family
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
5.7
92
Peter Pan's Neverland Nightmare
Horror
2025, Great Britain
Rate
Watch trailer
5.7
93
O.T.H.E.R
Horror, Thriller
2025, Belgium / France
Rate
Watch trailer
Tickets
5.7
94
Volshebnik Izumrudnogo goroda. Doroga iz zhyoltogo kirpicha
Fantasy, Adventure
2025, Russia
Rate
Watch trailer
5.7
95
In the Lost Lands
Action, Adventure, Fantasy
2025, USA
Rate
Watch trailer
5.6
96
Tsarevna-lyagushka
Adventure, Family
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
5.6
97
Kayara
Animation
2025, Peru
Rate
Watch trailer
5.5
98
Zhiga. Na polnoy skorosti
Action, Drama
2025, Russia
Rate
Watch trailer
5.5
99
The Smurfs Movie
Musical
2025, USA
Rate
Watch trailer
Tickets
5.5
100
Cleaner
Action
2025, Great Britain
Rate
Watch trailer
Most Anticipated Films
Top 1000 Films
Top Films in Cinemas
Best films of 2024
Best films of 2023
Best films of 2022
Best films of 2021
Top Films by Country
Top Films by Genre
1
2
Forward
Most Anticipated Films
917
Avatar 3
25 December 2025
537
Chebi 2
1 January 2026
123
Tri bogatyrya i svet klinom
25 December 2025
104
Now You See Me 3
13 November 2025
95
Mazhor v Dubae
30 October 2025
Top Films in Cinemas
10
Parts of Happiness, or Salt Beans Mezzanine
9.6
Angels Don’t Buzz
9.2
Mahavatar Narsimha
9.1
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
9.0
Min aatym Taptal
Top 1000 Films
9.1
The Shawshank Redemption
9.1
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
9.1
Attack on Titan the Movie: The Last Attack
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] in Cinemas
8.9
The Green Mile
