Kinoafisha Top Films Top 1000 Films 2025

Top films of 2025

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito 9.1
1 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Action, Adventure, Animation 2025, Japan
F1 8.7
2 F1
Sport 2025, USA
How to Train Your Dragon 8.7
3 How to Train Your Dragon
Action, Adventure, Family 2025, USA
Dan Da Dan: Evil Eye 8.6
4 Dan Da Dan: Evil Eye
Animation 2025, Japan
Las guerreras k-pop 8.6
5 Las guerreras k-pop
Action, Adventure, Animation 2025, USA
Ne Zha 2 8.2
6 Ne Zha 2
Animation, Drama, Fantasy 2025, China
The Bad Guys 2 8.0
7 The Bad Guys 2
Adventure, Animation, Comedy 2025, Japan / USA
Lilo & Stitch 7.9
8 Lilo & Stitch
Action, Adventure, Comedy 2025, USA
Weapons 7.8
9 Weapons
Drama, Horror, Detective 2025, USA
Thunderbolts* 7.8
10 Thunderbolts*
Action, Adventure, Sci-Fi 2025, USA
Final Destination: Bloodline 7.8
11 Final Destination: Bloodline
Horror 2025, USA
Klyovny ulove 7.8
12 Klyovny ulove
Comedy, Romantic 2025, Russia
The Conjuring: Last Rites 7.7
13 The Conjuring: Last Rites
Horror 2025, USA
The Gorge 7.7
14 The Gorge
Action, Romantic 2025, USA
Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa 7.7
15 Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa
Animation 2025, Russia
Mission: Impossible 8 7.6
16 Mission: Impossible 8
Action 2025, USA
Chasing the Wind 7.6
17 Chasing the Wind
Drama, Romantic 2025, Turkey
Reketir 3 7.6
18 Reketir 3
Drama, Crime 2025, Kazakhstan
Konchitsya leto 7.5
19 Konchitsya leto
Drama 2025, Russia
The King of Kings 7.5
20 The King of Kings
Animation, Family 2025, South Korea
The Fantastic Four: First Steps 7.5
21 The Fantastic Four: First Steps
Action, Adventure, Sci-Fi 2025, USA
Patrul'. Posledniy prikaz 7.4
22 Patrul'. Posledniy prikaz
Comedy 2025, Kazakhstan
Sinners 7.4
23 Sinners
Drama 2025, USA
Ballerina 7.4
24 Ballerina
Action, Thriller 2025, USA
Elio 7.4
25 Elio
Adventure, Animation, Comedy, Sci-Fi, Fantasy, Drama, Family 2025, USA
Superman 7.4
26 Superman
Action, Adventure, Fantasy 2025, USA
Tuda 7.4
27 Tuda
Romantic 2025, Russia
Odin khoroshiy den 7.3
28 Odin khoroshiy den
Romantic 2025, Russia
Begi 7.3
29 Begi
Comedy, Crime 2025, Russia
The Ugly Stepsister 7.3
30 The Ugly Stepsister
Comedy, Drama, Horror 2025, Denmark / Norway / Poland / Sweden
Zloy Gorod 7.3
31 Zloy Gorod
Action, Drama, History 2025, Russia
Freakier Friday 7.3
32 Freakier Friday
Family, Comedy, Fantasy 2025, USA
Bring Her Back 7.2
33 Bring Her Back
Horror 2025, Australia / USA
The Long Walk 7.2
34 The Long Walk
Horror 2025, USA
Deniskiny rasskazy 7.2
35 Deniskiny rasskazy
Adventure, Comedy, Family 2025, Russia
Den of Thieves 2: Pantera 7.2
36 Den of Thieves 2: Pantera
Action, Crime 2025, USA
Fight or Flight 7.1
37 Fight or Flight
Action, Comedy 2025, USA
Omniscient Reader: The Prophecy 7.1
38 Omniscient Reader: The Prophecy
Action, Adventure, Drama 2025, South Korea
A Working Man 7.1
39 A Working Man
Action, Thriller 2025, Great Britain / USA
Jurassic World: Rebirth 7.1
40 Jurassic World: Rebirth
Action, Adventure, Sci-Fi 2025, USA
Gruppa krovi 7.1
41 Gruppa krovi
War, Drama 2025, Russia
Dracula: A Love Tale 7.1
42 Dracula: A Love Tale
Romantic, Fantasy, Horror 2025, France
Mickey 17 7.1
43 Mickey 17
Adventure, Drama, Sci-Fi 2025, USA
Together 7.1
44 Together
Horror, Sci-Fi 2025, USA / Australia
Caught Stealing 7.1
45 Caught Stealing
Comedy 2025, USA
A Minecraft Movie 7.1
46 A Minecraft Movie
Fantasy, Action 2025, USA / Sweden / Great Britain
Plagiator 7.0
47 Plagiator
Drama, Romantic, Sci-Fi 2025, Russia
The Accountant 2 7.0
48 The Accountant 2
Action, Crime, Drama 2025, USA
Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina 7.0
49 Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina
Drama 2025, Russia
More na dvoikh 7.0
50 More na dvoikh
Comedy, Romantic 2025, Russia
Manyunya. Den rozhdeniya Ba 7.0
51 Manyunya. Den rozhdeniya Ba
Adventure, Comedy, Family 2025, Russia
Karate Kid 7.0
52 Karate Kid
Action, Drama 2025, USA
Batya 2. Ded 7.0
53 Batya 2. Ded
Comedy 2025, Russia
The Naked Gun 6.9
54 The Naked Gun
Comedy 2025, USA
Vsyo, chto tebya kasaetsya 6.9
55 Vsyo, chto tebya kasaetsya
Comedy 2025, Russia
Krasnyy shelk 6.9
56 Krasnyy shelk
Detective, Action 2025, Russia
Kraken 6.9
57 Kraken
Adventure, Sci-Fi 2025, Russia
Down 6.8
58 Down
Action, Romantic, Thriller 2025, Russia
Dorogaya, ya bolshe ne perezvonyu 6.8
59 Dorogaya, ya bolshe ne perezvonyu
Comedy, Adventure, Fantasy 2025, Russia
The Phoenician Scheme 6.8
60 The Phoenician Scheme
Action, Comedy 2025, USA
The Exit 8 6.8
61 The Exit 8
Adventure, Horror, Detective 2025, Japan
Na derevnyu dedushke 6.8
62 Na derevnyu dedushke
Comedy, Family 2025, Russia
Nobody 2 6.7
63 Nobody 2
Action 2025, USA
28 Years Later 6.7
64 28 Years Later
Horror 2025, Great Britain / USA
ON i Ona 6.6
65 ON i Ona
Romantic, Sci-Fi 2025, Russia
Dangerous Animals 6.6
66 Dangerous Animals
Horror, Thriller 2025, Australia
Atel-Matel 6.5
67 Atel-Matel
Comedy 2025, Russia
Pets on a Train 6.5
68 Pets on a Train
Action, Animation, Comedy 2025, France
M3GAN 2.0 6.5
69 M3GAN 2.0
Sci-Fi, Horror 2025, USA
Locked 6.5
70 Locked
Thriller 2025, USA / Canada / Czechia
Finist. Pervyy bogatyr 6.5
71 Finist. Pervyy bogatyr
Adventure, Fantasy 2025, Russia
Captain America: Brave New World 6.4
72 Captain America: Brave New World
Action, Adventure, Sci-Fi 2025, USA
Clown in a Cornfield 6.4
73 Clown in a Cornfield
Comedy, Horror 2025, USA / Canada / Luxembourg
Death of a Unicorne 6.4
74 Death of a Unicorne
Comedy, Horror 2025, USA
Voyna i muzyka 6.4
75 Voyna i muzyka
Drama, History, War 2025, Russia
Havoc 6.3
76 Havoc
Action, Thriller 2025, Great Britain
Materialists 6.3
77 Materialists
Romantic 2025, USA
V spiskakh ne znachilsya 6.3
78 V spiskakh ne znachilsya
War, History 2025, Russia / Belarus
Until Dawn 6.2
79 Until Dawn
Horror 2025, USA
The Monkey 6.1
80 The Monkey
Horror 2025, USA
Kolbasa 6.1
81 Kolbasa
Comedy 2025, Russia
I Know What You Did Last Summer 6.0
82 I Know What You Did Last Summer
Horror, Thriller 2025, USA
Hurry Up Tomorrow 6.0
83 Hurry Up Tomorrow
Drama 2025, USA
Presence 6.0
84 Presence
Horror, Thriller 2025, USA
Not Home Alone 2 6.0
85 Not Home Alone 2
Family, Comedy 2025, Russia
The Painted 5.9
86 The Painted
Horror, Thriller 2025, USA
Sokrovishcha gnomov 5.9
87 Sokrovishcha gnomov
Comedy, Adventure, Family 2025, Russia
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 2 5.8
88 Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 2
Animation 2025, Russia
Final 5.8
89 Final
Drama, Sport 2025, Russia
Solovey protiv Muromtsa 5.8
90 Solovey protiv Muromtsa
Adventure 2025, Russia
Zhdun 5.8
91 Zhdun
Comedy, Family 2025, Russia
Peter Pan's Neverland Nightmare 5.7
92 Peter Pan's Neverland Nightmare
Horror 2025, Great Britain
O.T.H.E.R 5.7
93 O.T.H.E.R
Horror, Thriller 2025, Belgium / France
Volshebnik Izumrudnogo goroda. Doroga iz zhyoltogo kirpicha 5.7
94 Volshebnik Izumrudnogo goroda. Doroga iz zhyoltogo kirpicha
Fantasy, Adventure 2025, Russia
In the Lost Lands 5.7
95 In the Lost Lands
Action, Adventure, Fantasy 2025, USA
Tsarevna-lyagushka 5.6
96 Tsarevna-lyagushka
Adventure, Family 2025, Russia
Kayara 5.6
97 Kayara
Animation 2025, Peru
Zhiga. Na polnoy skorosti 5.5
98 Zhiga. Na polnoy skorosti
Action, Drama 2025, Russia
The Smurfs Movie 5.5
99 The Smurfs Movie
Musical 2025, USA
Cleaner 5.5
100 Cleaner
Action 2025, Great Britain
