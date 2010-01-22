Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Tucker and Dale vs Evil
Poster of Tucker and Dale vs Evil
Poster of Tucker and Dale vs Evil
Poster of Tucker and Dale vs Evil
Poster of Tucker and Dale vs Evil
Poster of Tucker and Dale vs Evil
Рейтинги
7.8 IMDb Rating: 7.5
Rate
6 posters
Kinoafisha Films Tucker and Dale vs Evil

Tucker and Dale vs Evil

Tucker & Dale vs Evil 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Affable hillbillies Tucker and Dale are on vacation at their dilapidated mountain cabin when they are mistaken for murderers by a group of preppy college students.
Tucker and Dale vs Evil - trailer in russian. перевыпуск
Tucker and Dale vs Evil  trailer in russian. перевыпуск
Country Canada
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2009
Online premiere 29 June 2012
World premiere 22 January 2010
Release date
26 February 2026 Russia Вольга 18+
28 July 2011 Australia
9 December 2010 Belarus
25 July 2010 Canada
17 December 2010 Estonia
22 January 2010 Finland K-18
1 February 2012 France
10 February 2011 Germany
23 September 2011 Great Britain
22 December 2011 Hungary 16
23 September 2011 Ireland
11 February 2012 Japan
8 December 2010 Kazakhstan
17 December 2010 Lithuania N-16
22 January 2010 Mexico C
13 January 2011 Netherlands
28 August 2024 South Korea
20 April 2012 Spain 16
22 January 2010 USA
9 December 2010 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $5,241,377
Production Reliance Big Pictures, Loubyloo Productions, Gynormous Pictures
Also known as
Tucker and Dale vs Evil, Tucker & Dale vs. Evil, Kỳ Nghỉ Kinh Hoàng, Pats baisiausias Deilo ir Takerio filmas, Porąbani, Tappev vaheaeg, Trancsírák, Tucker & Dale contra el mal, Tucker & Dale Contra o Mal, Tucker & Dale fightent le mal, Tucker & Dale vs Evil, Tucker & Dale vs. ondskab, Tucker & Dale vs. Zlo, Tucker e Dale Contra o Mal, Tucker i Dale protiv zla, Tucker si Dale împotriva Raului, Tucker y Dale luchan contra el mal, Tucker y Dale pelean contra el mal, Visbaisākā Deila un Takera filma, Такер и Дејл против зла, Такер і Дейл проти зла, Тъкър и Дейл срещу злото, Убойные каникулы, タッカーとデイル　史上最悪にツイてないヤツら, 双宝斗恶魔, 塔克与戴尔对恶魔, 屠魔特攻二人組, 乡巴佬血战脑残
Director
Eli Craig
Cast
Tyler Labine
Tyler Labine
Alan Tudyk
Alan Tudyk
Katrina Bowden
Katrina Bowden
Jesse Moss
Jesse Moss
Philip Granger
Philip Granger
Cast and Crew
Similar films for Tucker and Dale vs Evil
Cottage Country 5.8
Cottage Country (2013)
Someone Marry Barry 5.7
Someone Marry Barry (2014)
The Fearless Vampire Killers 7.6
The Fearless Vampire Killers (1967)
Little Monsters 6.3
Little Monsters (2019)
Scouts Guide to the Zombie Apocalypse 6.8
Scouts Guide to the Zombie Apocalypse (2015)
What We Do in the Shadows 7.3
What We Do in the Shadows (2014)
Zombeavers 5.4
Zombeavers (2014)
The Cabin in the Woods 7.4
The Cabin in the Woods (2012)
John Dies at the End 6.4
John Dies at the End (2012)
Fright Night 6.8
Fright Night (2011)
Super 6.6
Super (2010)
Drag Me to Hell 7.1
Drag Me to Hell (2009)
Film in Collections
Parody Comedies Parody Comedies
Horror Films About Groups of Friends Horror Films About Groups of Friends
Horror Films about Maniacs Horror Films about Maniacs

Film rating

7.8
Rate 95 votes
7.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  439
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

fanbunga 2 April 2015, 12:51
Забавно обыграны штампы сразу двух жанров: хоррора и комедии.
Есть, оказывается, статистика нелепых смертей. При том, что ужас, но читать без смеха… Read more…
523561 2 April 2015, 12:51
Нормальный такой трэш, почти в стиле Тромы и Л. Кауфмана, только полегче.

Шёл в кино не смотря трейлера и не зная про что там вообще, был приятно удивлён.

7 из 10
Quotes
Tucker [Unsure of what to say to the sheriff] Oh hidy-ho officer, we've had a doozy of a day. There we were minding our own business, just doing chores around the house, when kids started killing themselves all over my property.
Film Trailers All trailers
Tucker and Dale vs Evil - trailer in russian. перевыпуск
Tucker and Dale vs Evil Trailer in russian. перевыпуск
Tucker and Dale vs Evil - russian тв ролик 3
Tucker and Dale vs Evil Russian тв ролик 3
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more