Film details
Country
Canada
Runtime
2 hours 2 minutes
Production year
2023
Online premiere
2 June 2023
World premiere
13 February 2023
Release date
11 May 2023
Russia
Кино.Арт.Про
17 August 2023
Australia
M
22 June 2023
Azerbaijan
16+
12 October 2023
Brazil
12 May 2023
Canada
26 May 2023
Estonia
1 December 2023
Finland
Tulossa
13 February 2023
France
12
7 December 2023
Germany
12
6 October 2023
Great Britain
15
6 October 2023
Ireland
15A
1 June 2023
Kazakhstan
16+
22 June 2023
Kyrgyzstan
16+
12 May 2023
Latvia
12 May 2023
Lithuania
7 December 2023
Mexico
B
11 May 2023
Saudi Arabia
7 December 2023
Spain
18
16 June 2023
Sweden
Btl
11 May 2023
UAE
18TC
12 May 2023
USA
R
18 May 2023
Ukraine
22 June 2023
Uzbekistan
16+
MPAA
R
Budget
5,000,000 CAD
Worldwide Gross
$2,047,650
Production
Rhombus Media, Zapruder Films, Téléfilm Canada
Also known as
BlackBerry, Blackberry: El Inicio de la Historia, Кто убил BlackBerry, 黑莓, A BlackBerry-sztori, BlackBerry: Klick einer Generation, Блекбери, БлекБеррі, ブラックベリー, BlackBerry : la minisérie, BlackBerry: The Limited Series, بلاك بيري
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