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Poster of BlackBerry
7.5
BlackBerry - Trailer
Kinoafisha Films BlackBerry
7.5

BlackBerry

, 2023
BlackBerry
Canada / Biography, Comedy, Drama / 18+
Trailers
Poster of BlackBerry
7.5
BlackBerry - Trailer
BlackBerry  Trailer

Synopsis

The story of the meteoric rise and catastrophic demise of the world's first smartphone.

Cast

Jay Baruchel
Jay Baruchel
Mike
Glenn Howerton
Glenn Howerton
Jim
Saul Rubinek
Saul Rubinek
Cary Elwes
Cary Elwes
Rich Sommer
Rich Sommer
Martin Donovan
Martin Donovan
Rick Brock
Michael Ironside
Michael Ironside
Matt Johnson
Matt Johnson
Doug
Michelle Giroux
Laura Cilevitz
Shelly
Kelly Van der Burg
Jasmine
Gregory Ambrose Calderone
Young Businessman #1
Director Matt Johnson
Writer Jacquie McNish, Sean Silcoff, Matt Johnson, Matthew Miller
Composer Jay McCarrol
Cast and Crew

Film details

Country Canada
Runtime 2 hours 2 minutes
Production year 2023
Online premiere 2 June 2023
World premiere 13 February 2023
Release date
11 May 2023 Russia Кино.Арт.Про
17 August 2023 Australia M
22 June 2023 Azerbaijan 16+
12 October 2023 Brazil
12 May 2023 Canada
26 May 2023 Estonia
1 December 2023 Finland Tulossa
13 February 2023 France 12
7 December 2023 Germany 12
6 October 2023 Great Britain 15
6 October 2023 Ireland 15A
1 June 2023 Kazakhstan 16+
22 June 2023 Kyrgyzstan 16+
12 May 2023 Latvia
12 May 2023 Lithuania
7 December 2023 Mexico B
11 May 2023 Saudi Arabia
7 December 2023 Spain 18
16 June 2023 Sweden Btl
11 May 2023 UAE 18TC
12 May 2023 USA R
18 May 2023 Ukraine
22 June 2023 Uzbekistan 16+
MPAA R
Budget 5,000,000 CAD
Worldwide Gross $2,047,650
Production Rhombus Media, Zapruder Films, Téléfilm Canada
Also known as
BlackBerry, Blackberry: El Inicio de la Historia, Кто убил BlackBerry, 黑莓, A BlackBerry-sztori, BlackBerry: Klick einer Generation, Блекбери, БлекБеррі, ブラックベリー, BlackBerry : la minisérie, BlackBerry: The Limited Series, بلاك بيري

Film rating

7.5
Rate 23 votes
7.3 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  912 In the Biography genre  35 In the Comedy genre  191 In the Drama genre  423 In films of Canada  11 In films of 2023  42
Updated 26 February 2026

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