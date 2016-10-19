|26 January 2017
|Russia
|Вольга
|6+
|12 January 2017
|Australia
|26 January 2017
|Belarus
|26 January 2017
|Brazil
|24 February 2017
|Canada
|9 November 2017
|Denmark
|1 March 2017
|Egypt
|14 December 2016
|France
|12 January 2017
|Germany
|19 December 2016
|Great Britain
|22 December 2016
|Greece
|19 December 2016
|Ireland
|16 February 2017
|Italy
|12 August 2017
|Japan
|26 January 2017
|Kazakhstan
|21 December 2016
|Netherlands
|27 April 2017
|Portugal
|5 June 2025
|Serbia
|o.A.
|9 February 2017
|South Korea
|27 January 2017
|Spain
|29 September 2017
|Sweden
|25 August 2017
|USA
|26 January 2017
|Ukraine
|10 March 2017
|Viet Nam