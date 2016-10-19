Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Leap!
7.5
Leap! - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Leap!
7.5

Leap!

, 2017
Ballerina
France, Canada / Animation, Family / 18+
Trailers
Poster of Leap!
7.5
Leap! - Dubbed trailer
Leap!  Dubbed trailer

Synopsis

An orphan girl dreams of becoming a ballerina and flees her rural Brittany for Paris, where she passes for someone else and accedes to the position of pupil at the Grand Opera house.

Cast

Elle Fanning
Elle Fanning
Felicie
Maddie Ziegler
Maddie Ziegler
Camille
Dane DeHaan
Dane DeHaan
Victor
Carly Rae Jepsen
Odette
Terrence Scammell
Postman
Terrence Scammell
Postman
Tamir Kapelian
Mathurin
Tamir Kapelian
Mathurin
Julie Khaner
Regine
Joe Sheridan
Director of Opera
Elana Dunkelman
Rosita
Elana Dunkelman
Rosita
Director Eric Summer, Éric Warin
Writer Laurent Zeitoun, Eric Summer, Carol Noble
Composer Klaus Badelt
Cast and Crew

Animated film details

Country France / Canada
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2017
Online premiere 13 January 2017
World premiere 19 October 2016
Release date
26 January 2017 Russia Вольга 6+
12 January 2017 Australia
26 January 2017 Belarus
26 January 2017 Brazil
24 February 2017 Canada
9 November 2017 Denmark
1 March 2017 Egypt
14 December 2016 France
12 January 2017 Germany
19 December 2016 Great Britain
22 December 2016 Greece
19 December 2016 Ireland
16 February 2017 Italy
12 August 2017 Japan
26 January 2017 Kazakhstan
21 December 2016 Netherlands
27 April 2017 Portugal
5 June 2025 Serbia o.A.
9 February 2017 South Korea
27 January 2017 Spain
29 September 2017 Sweden
25 August 2017 USA
26 January 2017 Ukraine
10 March 2017 Viet Nam
MPAA PG
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $109,573,511
Production Quad, Main Journey, Caramel Films
Also known as
Ballerina, Bailarina, Balerina, Балерина, Balerína, A Bailarina, Baleriin, Balerin ve Afacan Mucit, Balerīna, Balerina i Viktor, Balerina in Viktor, Ballerina - Gib deinen Traum niemals auf, Ballerinan och uppfinnaren, Felicie and the Toe Shoe Dream, Leap!, Lirkod, Stóra stökkið, Vũ Điệu Thần Tiên, Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης, बैलेरीना, フェリシーと夢のトウシューズ, 了不起的菲丽西, 天使愛芭蕾, 芭蕾奇緣, 芭蕾女舞者

Cartoon rating

7.5
Rate 78 votes
6.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1004 In the Animation genre  172 In the Family genre  121 In films of France  63 In films of Canada  12 In films of 2017  30
Updated 22 February 2026

Film Trailers

All trailers
Leap! - Dubbed trailer
Leap! Dubbed trailer
Leap! - Trailer
Leap! Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Leap!

Quotes

Victor [watching Felicie dance around the Irish bar] Wow!
[Love-struck, he tosses her a rose. Felicie reaches up to catch it, but loses her balance and falls onto a table. Merante, who was seated nearby, stands up and removes his hat. Felicie gasps in fear]
Mérante [sternly] I hope that tomorrow you act with a little more dignity.
[starts to walk out]
Mérante Anyway, tonight was...
[puts his hat back on and smiles]
Mérante A GOOD performance.
Felicie [flattered] Thank you, sir.
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Leap!

Anastasia
Anastasia Animation, Fairy Tale, Drama, Musical, Family, Adventure
1997, USA
7.0
Lassie Come Home
Lassie Come Home Family, Drama, Adventure
2020, Germany
5.0
Snezhnaya koroleva. Zazerkalje
Snezhnaya koroleva. Zazerkalje Animation, Children's, Family, Adventure, Fantasy
2019, Russia
6.0
Smallfoot
Smallfoot Animation, Fantasy, Comedy, Family
2018, USA
7.0
The Stolen princess / Украденная принцесса
The Stolen princess / Украденная принцесса Animation, Comedy, Fantasy
2018, Ukraine
6.0
Red Shoes and the Seven Dwarfs
Red Shoes and the Seven Dwarfs Animation, Fantasy, Comedy
2017, South Korea
7.0
Ferdinand
Ferdinand Animation
2017, USA
7.0
The Boss Baby
The Boss Baby Comedy, Family
2017, USA
6.0
Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa
Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa Animation, Family
2017, Italy
5.0
Die Häschenschule: Jagd nach dem goldenen Ei
Die Häschenschule: Jagd nach dem goldenen Ei Animation, Family
2017, Germany
6.0
Trolls
Trolls Family, Animation, Fantasy, Adventure
2016, USA
6.0
Storks
Storks Comedy, Animation
2016, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more