Poster of Save the Green Planet
7.0 IMDb Rating: 6.8
Save the Green Planet

Bugonia
Synopsis

A young man captures and interrogates a businessman he believes is an alien invader. The captor, his girlfriend, the businessman, and a private detective engage in a tense psychological battle.
Save the Green Planet - trailer
Save the Green Planet   trailer
Country South Korea
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 2025
World premiere 28 August 2025
Release date
6 November 2025 Australia
13 November 2025 Brazil
31 October 2025 Bulgaria
7 November 2025 Canada
30 October 2025 Croatia o.A.
6 November 2025 Czechia
6 November 2025 Denmark
30 October 2025 Dominican Republic
31 October 2025 Estonia
31 October 2025 Finland
5 November 2025 France
6 November 2025 Germany
31 October 2025 Great Britain
31 October 2025 Hong Kong
30 October 2025 Hungary
30 October 2025 Iceland Unrated
30 October 2025 Israel
6 November 2025 Italy
30 October 2025 Kyrgyzstan 16+
31 October 2025 Latvia
31 October 2025 Lithuania N
13 November 2025 Mexico
27 November 2025 Montenegro o.A.
30 October 2025 Netherlands
14 November 2025 Poland
6 November 2025 Portugal
27 November 2025 Serbia o.A.
8 January 2026 Singapore
7 November 2025 Spain
7 November 2025 Sweden
22 January 2026 Thailand
7 November 2025 Turkey
7 November 2025 USA
30 October 2025 Ukraine
Production Focus Features, Fremantle, Element Pictures
Also known as
Bugonia, Bugonia Bugonia, Save the Green Planet Remake, Бугония, Буґонія, 暴蜂尼亞
Director
Yorgos Lanthimos
Yorgos Lanthimos
Cast
Jesse Plemons
Jesse Plemons
Emma Stone
Emma Stone
Alicia Silverstone
Alicia Silverstone
Stavros Halkias
Parvinder Shergill
Cast and Crew

Film rating

7.0
14 votes
6.8 IMDb
Film Trailers
Save the Green Planet - trailer
Save the Green Planet Trailer
Save the Green Planet - teaser
Save the Green Planet Teaser
Stills
