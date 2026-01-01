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Постер фильма The Met Opera 2026-2027: Parsifal
Киноафиша Фильмы The Met Opera 2026-2027: Parsifal

The Met Opera 2026-2027: Parsifal

, 2027
Richard Wagner: Parsifal
мюзикл
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Постер фильма The Met Opera 2026-2027: Parsifal
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В ролях

Пётр Бечала
Элина Гаранча
Питер Маттеи
Ryan Speedo Green
Jongmin Park
Alfred Walker
Янник Незе-Сеген
Self - Conductor
Сценарист Рихард Вагнер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 6 часов 5 минут
Год выпуска 2027
Премьера в мире 5 июня 2027
Дата выхода
5 июня 2027 Латвия U
Другие названия
Richard Wagner: Parsifal

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