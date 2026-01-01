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The Met Opera 2026-2027: Parsifal
The Met Opera 2026-2027: Parsifal
, 2027
Richard Wagner: Parsifal
мюзикл
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Пётр Бечала
Элина Гаранча
Питер Маттеи
Ryan Speedo Green
Jongmin Park
Alfred Walker
Янник Незе-Сеген
Self - Conductor
Сценарист
Рихард Вагнер
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Продолжительность
6 часов 5 минут
Год выпуска
2027
Премьера в мире
5 июня 2027
Дата выхода
5 июня 2027
Латвия
U
Другие названия
Richard Wagner: Parsifal
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