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Фильмы про Новый год и Рождество, вышедшие в 2022 году
Фильмы про Новый год и Рождество, вышедшие в 2022 году
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Щелкунчик и волшебная флейта
6.0
детский
2022, Россия
Рождество на Карибах
5.0
комедия, мелодрама
2022, США / Великобритания
Жестокая ночь
6.0
триллер
2022, США
Незабываемое Рождество
5.0
комедия, мелодрама
2022, США
Что-то от Тиффани
6.0
комедия, мелодрама
2022, США
В духе Рождества
7.0
комедия, семейный, мюзикл
2022, США
Елки 9
6.0
комедия
2022, Россия
Ирония судьбы в Голливуде
Смотреть за 1
6.0
комедия
2022, США
Чук и Гек. Большое приключение
7.0
семейный, приключения
2022, Россия
Приключения Тедди
6.0
семейный
2022, Норвегия
Рождественская история: Рождество
6.0
семейный
2022, Мексика / Венгрия / Канада / США
Рождество с тобой
5.0
комедия, семейный, мелодрама
2022, США
Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск
6.0
боевик, приключения, комедия
2022, США
СантаМэн
4.0
приключения, анимация, семейный
2022, США
Тайный Санта
7.0
мелодрама, комедия
2022, Россия
Скрудж: Рождественская песнь
6.0
приключения, анимация, комедия
2022, Великобритания
Ёлка-убийца
4.0
комедия, ужасы
2022, Великобритания
Нам нужно немного Рождества
6.0
комедия, драма, семейный
2022, Канада
Дневник Ноэль
6.0
комедия, драма, мелодрама
2022, Канада / США
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