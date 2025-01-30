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Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера в мире
23 октября 2026
Дата выхода
23 октября 2026
США
Производство
Blinding Edge Pictures, Universal Pictures
Другие названия
Untitled M. Night Shyamalan Project
Режиссер
М. Найт Шьямалан
В ролях
Джейк Джилленхол
Фиби Дайневор
Эшли Уолтерс
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Новости о фильме
Джейк Джилленхол снимется в новом фильме М Найта Шьямалана
Это будет необычная история о любви.
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30 января 2025 12:11
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