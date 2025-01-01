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Годзилла x Конг: Сверхновая
Годзилла x Конг: Сверхновая
Godzilla x Kong: Supernova
Напомним о выходе в прокат
боевик
фантастика
Страна
США
Год выпуска
2027
Производство
Warner Bros., Legendary Pictures
Другие названия
Godzilla x Kong: Supernova, Godzilla e Kong: Supernova, Untitled Godzilla x Kong Sequel, Zeus
Режиссер
Грант Спутор
В ролях
Кейтлин Дивер
Джек О’Коннелл
Дэн Стивенс
Делрой Линдо
Сэм Нил
Все актеры и съемочная группа
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