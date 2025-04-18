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Звездные войны: Стайфайтер
Звездные войны: Стайфайтер
Star Wars: Starfighter
Напомним о выходе в прокат
боевик
приключения
фэнтези
Страна
США
Год выпуска
2027
Производство
21 Laps Entertainment, Lucasfilm
Другие названия
Star Wars: Starfighter
Режиссер
Шон Леви
В ролях
Райан Гослинг
Миа Гот
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Новости о фильме
«Звездные войны» Шона Леви с Райаном Гослингом в главной роли получили название и дату релиза
Ранее стало известно, что звезда «Аноры» и обладательница «Оскара» Майки Мэдисон отклонила предложение сняться в этой картине.
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18 апреля 2025 13:06
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