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Искусственный
Artificial
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
драма
Страна
Италия / США
Производство
Amazon MGM Studios
Режиссер
Лука Гуаданьино
В ролях
Monica Barbaro
Эндрю Гарфилд
Купер Кох
Юра Борисов
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