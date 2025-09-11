Накопились старые проржавевшие крышки от банок — и я нашла им 5 хитрых применений: теперь не выбрасываю

Шампунь скупаю литрами, но не для мытья головы: капаю на кроссовки, ершик и даже пол - польза неописуемая

Кровать в спальне — пережиток прошлого: 3 варианта, которые выбирают умные хозяйки вместо громоздкой мебели

Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы

Хороших сериалов в России немало, но эти 9 могут считаться культовыми: включайте любой – не прогадаете

Спрашивать возраст у дамы неприлично, но в этом тесте можно: угадайте, сколько лет было актрисам 7 фильмов СССР

Хлеба и зрелищ! Держите — тест на знание советских фильмов о цирке (только единицы набирают 6/6)

Кроме «Невского» и «Первого отдела» жду еще 3 детектива НТВ: взгляните и вы – вдруг найдете нового фаворита?

Новинка Первого канала на полке 10 лет лежала – лучше б там и осталась: «шедевр» с Быстровым выключил на 2-й серии, и уже не включу

Включаю 3 детективных фильма из России, когда нет времени на сериалы: всего пару часов, а эмоций на неделю вперед