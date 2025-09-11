ПроизводствоParamount Pictures, Sega Sammy Group, Original Film
Другие названия
Sonic the Hedgehog 4, Sonic 4: La película, Sonic 4: O Filme, Nhím Sonic 4, Sonic 4 - Szybki jak błyskawica, Sonic 4: Il film, Sonic 4: Le film, Sonic le hérisson 4, Їжак Сонік 4, 刺猬索尼克 4, Ježek Sonic 4, Sonic 4, Sonic Movie 4
Киноафиша ИИ11 сентября 2025, 16:38Дата обновления: 31 мая 2026, 17:29
Отзывы выражают ожидание у фанатов Соника от четвертой части и уверенность, что фильм будет интересным. Упоминание розовой четверки и намёки на сцену после титров подчеркивают возможных новых персонажей (Эмми). Сильные стороны — вовлечение аудитории и ориентированность на франшизу; слабые — нехватка конкретной информации о сюжете. Общая оценка зрителей — положительная. Фильм может подойти поклонникам Соника и молодёжной аудитории.
Саммари составлено ИИ на основе 7 отзывов.
Отзывы о фильме
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Даня, ты это читаешь, я уверен что санкции уже сняли и фильм будет у нас, скажи, фильм крутой?… Читать дальше…
Дорогой я из 2027 года, я жду не дождусь четвертой части соника,как там 1 часть универа?\
Я надеюсь что к этому времени снимут санкции война закончится миром.