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Постер фильма Соник 4
7.4
Киноафиша Фильмы Соник 4
7.4

Соник 4

, 2027
Sonic the Hedgehog 4
США, Япония / комедия
Пойду 56
Не пойду 4
Постер фильма Соник 4
7.4
Пойду 56
Не пойду 4

В ролях

Идрис Эльба
Идрис Эльба
Knuckles
Джеймс Марсден
Джеймс Марсден
Tom
Бен Шварц
Бен Шварц
Sonic
Киану Ривз
Киану Ривз
Shadow
Джим Керри
Джим Керри
Dr. Robotnik
Ли Мадждуб
Ли Мадждуб
Agent Stone
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Ник Офферман
Ник Офферман
Мэтт Берри
Мэтт Берри
Ричард Айоади
Ричард Айоади
Тика Самптер
Тика Самптер
Maddie
Кристен Белл
Кристен Белл
Amy Rose
Сценарист Джош Миллер, Джон Уиттингтон, Патрик Кэйси
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Япония
Год выпуска 2027
Премьера в мире 11 марта 2027
Дата выхода
18 марта 2027 Бразилия
18 марта 2027 Германия
18 марта 2027 Греция
19 марта 2027 Испания
19 марта 2027 Латвия
2 апреля 2027 Польша
19 марта 2027 США PG
11 марта 2027 Сингапур
18 марта 2027 Украина
18 марта 2027 Чехия
Производство Paramount Pictures, Sega Sammy Group, Original Film
Другие названия
Sonic the Hedgehog 4, Sonic 4: La película, Sonic 4: O Filme, Nhím Sonic 4, Sonic 4 - Szybki jak błyskawica, Sonic 4: Il film, Sonic 4: Le film, Sonic le hérisson 4, Їжак Сонік 4, 刺猬索尼克 4, Ježek Sonic 4, Sonic 4, Sonic Movie 4

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы зрителей о фильме Соник 4

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:38 Дата обновления: 31 мая 2026, 17:29
Отзывы выражают ожидание у фанатов Соника от четвертой части и уверенность, что фильм будет интересным. Упоминание розовой четверки и намёки на сцену после титров подчеркивают возможных новых персонажей (Эмми). Сильные стороны — вовлечение аудитории и ориентированность на франшизу; слабые — нехватка конкретной информации о сюжете. Общая оценка зрителей — положительная. Фильм может подойти поклонникам Соника и молодёжной аудитории.
Саммари составлено ИИ на основе 7 отзывов.

Отзывы о фильме

Danya Ivanishev 23 декабря 2024, 15:50
Уверен, фильм будет крутым. Пишу письмо в будущее.\
Даня, ты это читаешь, я уверен что санкции уже сняли и фильм будет у нас, скажи, фильм крутой?… Читать дальше…
User 4 января 2025, 21:45
У меня тоже есть слова:\
Дорогой я из 2027 года, я жду не дождусь четвертой части соника,как там 1 часть универа?\
Я надеюсь что к этому времени снимут санкции война закончится миром.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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