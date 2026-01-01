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Постер фильма The Met Opera 2026-2027: Otello
Киноафиша Фильмы The Met Opera 2026-2027: Otello

The Met Opera 2026-2027: Otello

, 2027
Giuseppe Verdi: Otello
мюзикл
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Постер фильма The Met Opera 2026-2027: Otello
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В ролях

Brian Jagde
Айлин Перес
Артур Ручиньский
Piotr Buszewsi
Deborah Nansteel
Виталий Ковалев
Michele Mariotti
Self - Conductor
Сценарист Джузеппе Верди
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 3 часа 21 минута
Год выпуска 2027
Премьера в мире 24 апреля 2027
Дата выхода
24 апреля 2027 Латвия U
Другие названия
Giuseppe Verdi: Otello

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