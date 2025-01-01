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Проект "Экзорцист" без названия/Майк Фланаган
Проект "Экзорцист" без названия/Майк Фланаган
Untitled the Exorcist/Mike Flanagan Project
Напомним о выходе в прокат
ужасы
Страна
США
Год выпуска
2026
Производство
Blumhouse Productions, Intrepid Pictures, Morgan Creek Entertainment
Другие названия
Untitled the Exorcist/Mike Flanagan Project
Режиссер
Майк Флэнеган
Все актеры и съемочная группа
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