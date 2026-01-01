Оповещения от Киноафиши
О мультфильме
Расписание
Статьи
Персоны
Постеры
1 постер
Пойду
3
Не пойду
0
Ледниковый период 6
Ледниковый период 6
Ice Age 6
Напомним о выходе в прокат
приключения
анимация
Пойду
3
Не пойду
0
Страна
США
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
16 декабря 2026
Дата выхода
31 декабря 2026
Бразилия
17 декабря 2026
Германия
5 февраля 2027
Испания
18 декабря 2026
США
18 декабря 2026
Турция
16 декабря 2026
Франция
Производство
Twentieth Century Animation
Другие названия
Ice Age: Boiling Point, Ice Age 6, A Era do Gelo 6, Epoka lodowcowa 6, Kỷ Băng Hà 6, Ледниковый Период 6: горячая точка, Льодовиковий період 6, アイス・エイジ6
В ролях
Саймон Пегг
Джон Легуизамо
Куин Латифа
Дэнис Лири
Рэй Романо
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
0.0
Оцените
0
голосов
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о мультфильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
