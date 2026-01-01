Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убежище» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Ледниковый период 6
1 постер
Пойду 3
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Ледниковый период 6

Ледниковый период 6

Ice Age 6
Напомним о выходе в прокат
Пойду 3
Не пойду 0
Страна США
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 16 декабря 2026
Дата выхода
31 декабря 2026 Бразилия
17 декабря 2026 Германия
5 февраля 2027 Испания
18 декабря 2026 США
18 декабря 2026 Турция
16 декабря 2026 Франция
Производство Twentieth Century Animation
Другие названия
Ice Age: Boiling Point, Ice Age 6, A Era do Gelo 6, Epoka lodowcowa 6, Kỷ Băng Hà 6, Ледниковый Период 6: горячая точка, Льодовиковий період 6, アイス・エイジ6
В ролях
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Куин Латифа
Куин Латифа
Дэнис Лири
Дэнис Лири
Рэй Романо
Рэй Романо
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше